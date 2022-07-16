Во вторник Рийгикогу вновь соберется на внеочередное заседание

В повестку дня заседания включены внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу, которые были вызваны отставкой первого вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура, выдвинутого в кандидаты министра обороны нового правительства.

Также на повестке дня заседания, которое состоится во вторник, третье чтение 12 законопроектов.

В пятницу Рийгикогу уже провел два внеочередных заседания, чтобы заслушать политическое заявление премьер-министра, дать кандидату в премьер-министры Кае Каллас полномочия сформировать правительство и принять закон.

Третье внеочередное заседание начнется в понедельник в 15:00. На повестке дня – присяга правительства и третье чтение инициированного правительством законопроекта о внесении изменений в Закон о праве на национальный флаг и судовых регистрах и Закон о безопасности на море.