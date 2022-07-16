Чем заняться в воскресенье в Таллинне: собрать букет лаванды, сходить в музей и побывать на детском спектакле

На территории монастыря Пирита 17 июля состоится благотворительное мероприятие, в рамках которого можно будет принять участие в мессе (с 10.00 до 11.30), собрать букет лаванды, послушать концерт арфиста Эндрю Лоуренса (12:30 – 13:00), ознакомиться с созданием райского сада и позаниматься в мастерской. Мероприятие является благотворительным, а собранные средства будут пожертвованы Пиритаскому монастырю. Для входа в сад открыты ворота со стороны улицы Меривялья.

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна 17 июля отмечает свой день рождения, в этот день вход в музей будет бесплатным, гостей угостят мороженым, а в музее и во дворе пройдут бесплатные мастер-классы для взрослых и детей. Каждый час с 12:00 до 15:00 желающие смогут присоединиться к мастер-классу по авторской технике печати на ткани Ану Самарюйтель, где каждый сможет сделать текстильную сумку со своим собственным рисунком. Для детей в музее также пройдут мастер-классы и увлекательные поисковые игры, присоединиться к которым можно в любой момент. В музее в течение всего дня будут бесплатно открыты постоянные выставки „Собрание сочинений“ и „Введение в эстонский дизайн“, экспозиция „Мир сквозь предметы“, на которой представлены работы 33 польских и эстонских женщин-дизайнеров, а также персональная выставка Маре Келпман „Цветовой код“.

Празднование Дня города Маарду продолжится и 17 июля.

В воскресенье в Мууга с 10:00 пройдет День домашних кафе. Активисты Muuga Selts проводят это мероприятие в Мууга уже в пятый раз. В „Кафе пищи для души“ можно будет принять участие в различных обсуждениях на тему развития Мууга, а в 19:00 там выступит группа „Väliharf“.

Каждое воскресенье в полдень в крупных парках и жилых кварталах Мустамяэ проходят традиционные бесплатные детские утренники. В этот день будет отличная возможность поиграть в подвижные игры и весело провести время на свежем воздухе в компании любимых героев мультфильмов и сказок. 17 июля на улице Улица Акадеэмия, 66.