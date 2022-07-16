ФОТО | Эстонский гонщик получил серьезные травмы во время аварии на „Ралли Эстония“

В аварии во время четвертого спецучастка водитель Стерн Ильвес получил травмы, и, как сообщается на странице экипажа в Facebook, он сломал одну кость в стопе, а также копчик и, возможно получил сотрясение мозга. Штурман Йонар Ильвес во время аварии избежал серьезных травм.