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16.07.2022, 15:57

ФОТО | Эстонский гонщик получил серьезные травмы во время аварии на „Ралли Эстония“

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Ilveste Moskvitš pärast avariid.
Ilveste Moskvitš pärast avariid.
ФОТО: Ilvesed Moskvichiga Fanclub | Facebook

На „Ралли Эстония“ в пятницу, во время этапа чемпионата Эстонии Стерн и Йонар Ильвес на „Иж Москвич-412“ врезались в дерево и были вынуждены сойти с дистанции из-за аварии.

В аварии во время четвертого спецучастка водитель Стерн Ильвес получил травмы, и, как сообщается на странице экипажа в Facebook, он сломал одну кость в стопе, а также копчик и, возможно получил сотрясение мозга. Штурман Йонар Ильвес во время аварии избежал серьезных травм.

„Подлечимся, потом проверим машину… В любом случае повторим. Думаю, в этом году мы все равно никуда не сможем поехать, но посмотрим, что будет дальше“, — говорится на странице команды Ильвес.

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