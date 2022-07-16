16.07.2022, 15:57
ФОТО | Эстонский гонщик получил серьезные травмы во время аварии на „Ралли Эстония“(3)
ФОТО: | Facebook
На „Ралли Эстония“ в пятницу, во время этапа чемпионата Эстонии Стерн и Йонар Ильвес на „Иж Москвич-412“ врезались в дерево и были вынуждены сойти с дистанции из-за аварии.
В аварии во время четвертого спецучастка водитель Стерн Ильвес получил травмы, и, как сообщается на странице экипажа в Facebook, он сломал одну кость в стопе, а также копчик и, возможно получил сотрясение мозга. Штурман Йонар Ильвес во время аварии избежал серьезных травм.
„Подлечимся, потом проверим машину… В любом случае повторим. Думаю, в этом году мы все равно никуда не сможем поехать, но посмотрим, что будет дальше“, — говорится на странице команды Ильвес.