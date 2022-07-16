16.07.2022, 14:10
Москвичка сообщила в МВД, что ее безработный сын уклоняется от службы в армии(3)
ФОТО: Photo by yasmin peyman on Unsplash
В Москве после ссоры с сыном мать сообщила в МВД, что молодой человек уклоняется от службы в армии, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал „Осторожно, Москва“.
26-летний молодой человек живет в Москве в одной квартире с мамой. Он учился в РАНХиГС и планировал запустить свой бизнес, связанный с информационной безопасностью, однако в январе 2022 ему пришлось закрыть компанию. После этого молодой человек и его мать стали часто ругаться.
После одной из ссор женщина решила написать донос на сына, так как он уклоняется от службы в армии, хотя через три месяца ему исполнится 27 лет. Для этого она отправила официальное обращение в МВД, в котором указала, что молодой человек не служил и служить не хочет.