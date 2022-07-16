Красная жара. Британия впервые объявила максимальный уровень угрозы для населения

По словам представителя британской метеорологической службы Грэма Маджа, это потенциально очень серьезная ситуация c 50-процентной вероятностью повышения температуры в некоторых районах страны до 40°C.

Система предупреждения опасности, связанной с жарой, была разработана в Британии в 2021 году, и нынешнее объявление — первый случай приведения этой системы в действие.

На территории Шотландии и Северной Ирландии в начале недели ожидают повышение температуры до 30°C.

На территории большей части Великобритании, не вошедших в зону красного предупреждения, по-прежнему действует желтый уровень опасности.

Проблемы на дорогах вплоть до их перекрытия, а также задержки и отмены железнодорожных и авиаперевозок.

Повышенный риск инцидентов, связанных с безопасностью на воде, поскольку больше людей устремятся на пляжи и будут купаться в реках и озера

Высокий риск выхода из строя чувствительного к теплу оборудования, что может привести к локальному отключению электроэнергии и важных объектов инфраструктуры

Риск для всех групп населения с угрозой вреда для здоровья и жизни

Предупреждение метеорологов Великобритании действует в понедельник и вторник и распространяется на обширной территории от Лондона через центральную часть страны и до Манчестера и Йорка.

В правительстве такую жару рассматривают как чрезвычайную ситуацию национального масштаба. По словам пресс-секретаря премьер-министра, на такой случай разработан план действий, чиновники продолжат совещания по этому поводу в выходные.

Служба эпидемнадзора Великобритании также повысила уровень опасности до самого высокого четвертого, он также означает, что под угрозой не только люди из групп риска, но и вполне здоровые.

Красное предупреждение означает потенциальную угрозу для жизни, которая не ограничивается людьми с ослабленным здоровьем, входящими в обычные группы риска. Красный уровень объявлен на территории, включающей Лондон и некоторые районы центральной Англии, метеорологи предупреждают о масштабных последствиях для жизни людей.

Последний погодный рекорд жары в Британии зафиксировали в Кембридже в 2019 году, тогда столбик термометра поднялся до 38,7°C.

Один из ведущих прогноза погоды на Би-би-си, метеоролог Мэтт Тэйлор, отметил, что теперь, вероятно, этот рекорд будет побит.

„40 градусов — это невероятно жарко, это температура, с которой вы можете справиться, находясь в отпуске, но в повседневной жизни она может серьезно повлиять на здоровье, работу транспорта и энергосистемы“, — сказал Тэйлор.

По прогнозу Тэйлора, ночные температуры в некоторых частях страны будут выше 25°C, однако скорее всего жара начнет спадать уже в среду.

Жителей Британии предупреждают о необходимости пить воду, следить за состоянием близких с ослабленным здоровьем, закрывать шторы и не выходить на солнце в середине дня.

Надвигающуюся жару обсуждали в четверг на собрании специального правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra, поскольку ожидается, что из-за высокой температуры резко увеличится объем работы для больниц.

Волна из южной Европы

Причиной необычной жары метеорологи называют возникновение области повышенного давления над Великобританией и горячий воздух, идущий из южной Европы.

Жара уже вызвала лесные пожары в Португалии, Испании и Франции.

За последние 200 лет средняя температура на планете выросла примерно на 1.1°C, и эксперты по изменению климата предупреждают, что она продолжит расти, если правительства не предпримут шаги по уменьшению выбросов углекислого газа.

Мэтт Тэйлор обращает внимание, что семь из десяти самых жарких дней в истории Великобритании зарегистрированы после 2003 года.

„Мы побили предыдущий температурный рекорд всего три года назад, но температурные рекорды существуют не для того, чтобы их бить так регулярно, и поэтому есть опасения, что на нагревающейся планете подобные вещи будут происходить чаще“, — сетует метеоролог.