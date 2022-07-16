Ниинистё: Турция, вероятно, последней ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Уже половина стран-членов НАТО ратифицировали вступление в альянс Финляндии и Швеции.

Президент республики Саули Ниинистё считает, что возможное сближение Турции и России не повлияет на процесс принятия в НАТО как Финляндии, так и Швеции. На дискуссионом форуме Suomi-Areena в интервью MTV Ниинистё дал свои прогнозы относительно темпов ратификации.

–Ратификации, которые мы увидели, были проведены очень быстро. Стремительно, словно наперегонки. Думаю, что в течение лета регулярно будут приходить новости, причем положительные. При этом, вероятно, Турция будет последней в этом списке, – предположил Ниинистё.