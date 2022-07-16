Байден: Для переговоров Израиля и Палестины еще нет почвы

Потепление отношений между Израилем и рядом арабских стран может дать толчок началу мирных переговоров между израильтянами и палестинцами, заявил президент США Джо Байден во время встречи с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом в пятницу, 15 июля. Однако американский лидер, который накануне пообщался в Иерусалиме с израильским руководством, признал, что „в данный момент еще не созрела почва для возобновления переговоров“, пишет Deutsche Welle.

„Я знаю, что цель двухгосударственного урегулирования кажется такой далекой, в то время как такие неудобства, как ограничения на передвижение и поездки или ежедневное беспокойство о безопасности ваших детей, реальны и непосредственны“, - сказал Байден Аббасу. „Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев, израильтян и обе стороны“, - добавил он. При этом президент США отметил, что ПНА также предстоит проделать работу для создания условий, которые „помогут построить общество, способное обеспечить успешное демократическое будущее и успешное палестинское государство“.

Аббас в свою очередь заявил, что пришло время „перевернуть страницу израильской оккупации на нашей земле“. „Возможность урегулирования на основе сосуществования двух государств в пределах границ, существовавших до 1967 года, может быть доступна сегодня, но может не сохраниться в течение длительного времени“.

„Два государства для двух народов“

Идея о „двух государствах для двух народов“ была впервые сформулирована в докладе Палестинской королевской комиссии под руководством британского лорда Уильяма Пиля. Эта комиссия была созвана британским правительством, поскольку Великобритания с 1922 по 1947 год управляла Палестиной по мандату Лиги наций. В докладе, представленном 7 июля 1937 года, было предложено разделить Палестину на еврейское и арабское государства.