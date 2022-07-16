Комбатанты, наемники, добровольцы. Кто это и в чем между ними разница?

Эти правила запрещают, в частности, атаковать или бомбардировать незащищенные города, селения и жилища, грабить и мародерствовать. Комбатанты должны воевать с комбатантами, насилие, убийство и даже „излишний или чрезмерный“ вред гражданскому населению не допускается.

Главная привилегия комбатантов - их нельзя наказать только за участие в военных действиях, объясняет Богуш. Если они нарушают законы и обычаи войны, а также другие нормы международного права, их могут судить за конкретные военные преступления.

Такие люди, согласно протоколу 1977 года к Женевским конвенциям, сражаются законно - при условии, что они находятся под „ответственным командованием“ (входят в структуру подчинения государству и несут ответственность перед ним), имеют узнаваемые знаки отличия от гражданского населения, открыто носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны.

Комбатант в переводе с французского - „сражающийся“. В международном вооруженном конфликте - как в войне России с Украиной - к ним относятся лица, которые входят в состав вооруженных сил воюющих государств.

Законно ли эти люди участвуют в войне с точки зрения международного права и как с ними должны обращаться в плену? Би-би-си поговорила об этом с экспертом по международному праву, сотрудником Датского национального исследовательского центра международных судов университета Копенгагена Глебом Богушем.

Сколько иностранцев и добровольцев- россия н воюют на стороне России в Украине - неизвестно. В Интернациональный легион Украины, по данным ее генштаба, записалось около 20 тысяч человек. Российские военные утверждают, что втрое меньше.

В России и в Украине законодательство разрешает принимать иностранцев на военную службу. Условия их приема в российскую армию опубликованы на сайте минобороны, в украинскую армию - на сайте МИД .

Президент Украины Владимир Зеленский после начала войны издал указ о формировании Интернационального легиона - официального подразделения вооруженных сил страны. Президент России Владимир Путин еще в 2017 году разрешил направлять иностранцев-контрактников за пределы территории России, а после вторжения в Украину поручил минобороны переправлять в зону боевых действий добровольцев с Ближнего Востока.

При этом в Женевских конвенциях есть четкие критерии, по которым можно узнать наемника, убедилась Би-би-си.

Доказать факт наемничества в таком конфликте очень сложно, но в заявлениях России все „перевернуто с ног на голову“, считает эксперт: „Это пропагандистская попытка заклеймить, расчеловечить и исказить роль участников боевых действий, поставить их вне закона“.

„Отношение к наемничеству в мире негативное, но международное право определяет его узко - смысл не в запрете иностранцам служить в армии другой страны, а в том, чтобы минимизировать участие в боевых действиях людей, абсолютно чуждых конфликту“, - говорит Богуш. По его мнению, этот принцип важнее в гражданских войнах и внутренних конфликтах, чем в классическом международном конфликте в Украине.

Наемники, согласно Женевским конвенциям, участвуют в вооруженном конфликте незаконно, и их можно судить за сам факт такого участия. Они не граждане и не военнослужащие воюющего государства, и это их главное отличие от комбатантов.

МИД и минобороны России это не опровергают, но утверждают, что в Украину для участия в боевых действиях прибывают „иностранные наемники“. Они, по версии российских чиновников, не являются комбатантами и „лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, - судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения“.

Замглавы МВД Украины Евгений Енин рассказывал, что организацией въезда иностранцев в страну занимаются сотрудники погранохраны и миграционной службы Украины, а далее их опекает минобороны: они подписывают контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство, и в дальнейшем могут претендовать на украинское гражданство.

Кроме военнослужащих, в состав вооруженных сил воюющего государства могут входить и нерегулярные подразделения ополченцев, участников добровольческих формирований. Если государство признает их частью своих вооруженных сил, они тоже считаются комбатантами. Если такие группы (парамилитарные образования) воюют „в отрыве“ от армии - это не комбатанты, говорит эксперт.

Еще один важный признак наемничества - мотивация. Наемник воюет в чужой стране с целью наживы, а не по политическим, идеологическим или религиозным причинам. Кроме того, нужно доказать, что сумма вознаграждения, которую выплатили или обещали выплатить от лица государства добровольцу, была существенно выше, чем у „комбатантов такого же ранга и функций, входящих в личный состав вооруженных сил данной стороны“.

Однако Следственный комитет России расследует дела иностранцев, в том числе военнопленных, служивших в вооруженных силах Украины именно по статье 359 УК РФ „Наемничество“

Еще меньше похожи на наемников, вопреки заявлениям властей и даже омбудсмена самопровозглашенной ДНР, британские волонтеры Дилан Хили и скончавшийся в плену Пол Ури. Как утверждают в неправительственной организации Presidium Network (помогает страдающим от войны жителям Украины), они занимались гуманитарной работой и были задержаны при прохождении блокпоста для эвакуации украинской семьи.

„В Интернациональном легионе воюют не наемники, а контрактники - это структурное подразделение вооруженных сил Украины. Статус комбатанта для них таким образом презюмируется, доказывать это не требуется“, - подтвердил Би-би-си Богуш.

По этим двум критериям очевидно, что военнопленные иностранцы, которых российские власти называют наемниками, на самом деле - комбатанты.

Другое ключевое условие заключается в том, что наемник воюет в отрыве от регулярных войск, не входит в их личный состав. Это означает, что иностранцы, вступившие в Интернациональный легион, а также воевавшие в составе полка „Азов“, тоже не могут считаться наемниками.

Во-первых, это иностранец, воюющий на территории государства, где он не живет и завербованный специально для участия в вооруженном конфликте. Такое условие сразу исключает из числа наемников трех известных военнопленных - британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марроканца Саадуна Брагима, которых Россия передала самопровозглашенной ДНР и позволила приговорить к смертной казни - хотя они жили в Украине и вступили в армию еще до войны, а один из них имел украинское гражданство. Британец Эндрю Хилл, которого власти ДНР обвинили в наемничестве в июле, также переехал в Украину и поступил в морскую пехоту до войны - в 2018 году.

Юрист Дамьен Магру из Интернационального легиона, работавший до войны в Киеве в юридической фирме Asters, утверждал, что легионеры получают такую же зарплату, как украинские военные. А бойцы белорусского сопротивления - воюют против „путинской агрессии“ бесплатно.

В свою очередь, добровольцы из Сирии собирались ехать в Украину воевать на стороне России „буквально ради куска хлеба“, рассказывал собеседник Арабской службы Би-би-си. На странице вербовщиков в фейсбуке им предлагали ехать в Украину за 1500 евро в месяц - меньше, чем власти предлагают контрактникам в России. Находятся ли в итоге в Украине сирийские бойцы, неизвестно, признать их наемниками по этому критерию тоже нельзя.

„Возможно, есть иностранцы, которые воюют в Украине, потому что им кто-то заплатил, не будучи членами вооруженных сил, - не исключает Богуш. - Но пока это домыслы. Установить это может компетентный суд“.

В России с 2014 года было возбуждено несколько десятков дел о наемничестве россиян в Сирии и Украине, обнаружила Би-би-си. Суды приговаривали их к срокам от 2,5 до 7 лет. Наемниками в основном признавали (в том числе заочно) добровольцев в составе „Азова“. Причем материальная выгода в этих делах „не выступала в качестве ключевого стимула“, говорится в российской справке для Совета по правам человека ООН. Эксперты еще в 2015 году отмечали что с точки зрения российского законодательства логичнее было преследовать за наемничество не бойцов узаконенного Украиной „Азова“, а ополченцев Донбасса.

Добровольцы в „серой зоне“

Сложнее всего определить правовой статус россиян, которых отправляют на войну в Украине частные военные компании или российские националистические движения.

Они граждане России, на стороне которой воюют, и юридически - не наемники, объясняет Богуш. Но и привилегии комбатантов, по его словам, им скорее всего не положены - поскольку данных о том, что они признаны российскими законами или актами в составе вооруженных сил, нет.