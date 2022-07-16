У лесных животных начинается гон: столкновение с транспортным средством может принести ущерб в тысячи евро

По словам начальника отдела страхования транспортных средств Salva Тыниса Тохвера, средний размер ущерба по стандартному страховому полису каско при столкновении с диким животным составляет около 3000 евро. Однако не все автомобили имеют стандартное каско, как, например старые автомобили, на которые заключить добровольное страхование каско нельзя. Положение владельцев таких транспортных средств может стать особенно неприятным, если в момент столкновения с животным стоимость самого автомобиля окажется равной самому ущербу. „Тогда автовладелец остается с пустыми руками: ремонтировать машину уже нецелесообразно, а дорожное страхование не компенсирует такой ущерб“, — сказал Тохвер.



Тем не менее в Salva Kindlustus вместе с дорожной страховкой на старый автомобиль можно оформить страховку каско от наезда на дикое животное, которая компенсирует ущерб, нанесенный в результате столкновения с мелкой или крупной дичью. Средняя сумма ущерба в полисе каско от наезда на дикое животное составляет чуть менее 2000 евро, поскольку стоимость поврежденного транспортного средства, как правило, ниже, чем в случае стандартного каско. По каско от столкновения с диким животным Salva возмещает ущерб на сумму до 5000 евро, что делает его подходящим именно для более старых автомобилей.



„Поскольку в эстонских лесах много животных и у нас густая сеть дорог, риск столкновения с диким животным есть всегда. Об этом говорит и статистика случаев, зарегистрированных в Salva, — столкновения или выезды с дороги из-за диких животных происходят достаточно равномерно в течение года, может быть, чуть чаще осенью“, — добавил Тохвер.



Больше всего аварий с участием диких животных происходит на дорогах Пярнумаа, Харьюмаа и Ляэне-Вирумаа. Например, в середине лета два кабана из Ляэне-Вирумаа, которые выбежали на дорогу перед виадуком Кадрина-Вийтна, стали причиной одного из самых больших ущербов этого года. Один из кабанов, к сожалению, выскочил на дорогу перед автомобилем, едущим в сторону Раквере. Так как кабан — тяжелое животное, удар был настолько сильным, что раскрылась подушка безопасности автомобиля, а причиненный ущерб оценивается в 9000 евро.



„То, что осведомленность и желание людей защитить и сохранить свое имущество постоянно растет, подтверждается и увеличением количества договоров страхования каско от столкновения с диким животным. Общество Salva начало предлагать этот вид страхования летом 2020 года. За пару лет количество держателей полисов страхования каско от столкновения с диким животным увеличилось втрое, и тенденция роста продолжается“, — добавил Тохвер и порекомендовал тем, у кого более старый автомобиль, на который уже нельзя оформить стандартное каско, подумать о полисе страхования каско от столкновения с диким животным.



Что нужно знать о диких животных, чтобы избежать столкновения:



· Дикие животные более активны в сумерках и в ночные часы – будьте особенно внимательны на дороге в это время.



· Во время гона дикие животные могут активно двигаться и в светлое время суток.



· Гон у косуль начинается во второй половине июля и первой половине августа. Гон у лосей приходится на конец августа и сентябрь, гон у благородных оленей – на сентябрь и октябрь, а у кабанов – с ноября по январь.



· Следуйте предупреждающим знакам, установленным в местах пересечения дороги дикими животными, и снижайте в этих местах скорость.



· Будьте особенно внимательны при движении по дорогам через лесные массивы.



· Если вы видите, что дикое животное переходит дорогу, включите при остановке аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других участников дорожного движения.



· Если вы видите дикое животное на дороге или на обочине дороги, не сигнализируйте. Это может напугать животное и сделать его непредсказуемым. Притормозите или остановитесь, пока животное не окажется на безопасном расстоянии. А вот помигать огнями в сумерках можно.



· Не начинайте движение, пока животное не вернется обратно в лес, и убедитесь, что его не сопровождают друзья или семья.



· В случае столкновения с диким животным позвоните по номеру передачи информации об окружающей среде 1247.



· У дикого животного всегда главная дорога!



Источники: RMK, Эстонское общество охотников, Департамент окружающей среды, Департамент транспорта