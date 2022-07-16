Обладатель Золотой бутсы 2022 переходит в „Барселону“

Все детали трансфера между клубами согласованы, об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Польский нападающий „Баварии“ Роберт Левандовски в ближайшее время подпишет контракт с „Барселоной“.

Клубы согласовали трансфер 33-летнего поляка за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов.

Левандовски подпишет с каталонцами контракт до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Роберт уже не будет участвовать в завтрашней презентации „Баварии“. В воскресенье он отправится в Барселону, а затем вылетит с новым клубом в турне по США.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, в пятницу „Барса“ сделала три предложения о трансфере Левандовского: первое – 40+10 млн евро, второе – 45 млн, третье – 45+5 млн.

Официально о трансфере объявят на выходных.

В прошлом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 46 матчах „Баварии“ во всех турнирах, забил 50 голов (35 в Бундеслиге, 13 в Лиге чемпионов, два в Суперкубке Германии) и отдал семь результативных передач.

За 8 сезонов в „Баварии“ Левандовски забил 344 гола и отдал 72 результативных паса в 375 играх.

