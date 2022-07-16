Эксперт: рост заболеваемости COVID-19 продолжается, уже каждый пятый тест положительный

„На этой неделе более чем каждый пятый тест дал положительный результат. Реальная ситуация, вероятно, ещё серьёзнее, потому что в Confido в основном приходят пройти тест те, у кого нет симптомов заболевания“, — пояснил Талу, подчеркнув, что при наличии симптомов заболевания, в Confido следует обращаться в Таллинне в пункт тестирования в городке здоровья на Веэренни, а Тарту – в экспресс-клинику, расположенную в торговом центре Lõunakeskus, где обеспечены дополнительные условия предотвращения распространения заболевания. „В Таллинне и его окрестностях медиков из Confido Koduvisiit можно вызвать на дом, чтобы протестировать себя и членов своей семьи, а также получить консультацию по поводу лечения“, — сказал Талу и добавил, что официальное тестирование позже обеспечит возможность получения справки о том, что человек вирусом уже переболел.

По словам руководителя экспресс-клиник Confido, которые предоставляют услугу тестирования в общей сложности в восьми разных местах, в середине мая положительных результатов тестов было 2,7%, в середине июня — 11,5%, в начале июля — 18,4%, а в первые три дня этой недели уже 21,5%. „Как мы знаем из прошлого опыта, можно быть заражённым коронавирусом, и даже не подозревать об этом, что, по понятным причинам, ускоряет распространение вируса“, — предупредил Талу и посоветовал всем проходить тестирование перед участием в многолюдных мероприятиях или посещением людей из группы риска.

Тест на коронавирус в Таллинне можно сделать в Confido в городке здоровья на Веэренни, в экспресс-клиниках в торговых центрах Rocca al Mare, Nautica, Viru Keskus и Lasnamäe Center, а также в Таллиннском аэропорту. В Тарту услуга тестирования предоставляется в клинике Raatuse и в экспресс-клинике в торговом центре Lõunakeskus. Чтобы тестирование было для Вас максимально удобным, забронируйте время визита или закажите услугу визита на дом.

Confido Healthcare Group объединяет: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов и предлагающий оценку трудоспособности медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, открытые в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinikud, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр здорового образа жизни Confido Heaolukeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus, центр лазерного лечения Confido Laserravikeskus, центр дневной хирургии Confido Päevakirurgiakeskus и ортопедическую клинику AS Ortopeedia Arstid. Кроме того, в группу входит Perearsti Nõuandeliin OÜ, которое является оператором консультационного телефона семейных врачей 1220.