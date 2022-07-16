Elisa стала лидером рынка услуг мобильной связи и первой открыла для клиентов сеть 5G

Несмотря на сложные времена в мировой экономике, Elisa Eesti сохраняет стабильные финансовые результаты и даже немного увеличила свой оборот. „Последние два года деятельность всех предприятий была затруднена из-за кризиса в сфере здравоохранения, а в первой половине текущего года ситуацию усугубили война в Украине и ухудшение экономического положения“, описал происходящее исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу. „Поэтому тем более отрадно, что наши клиенты доверяют нам как партнеру, что подтверждается нашим лидерством в сегменте услуг мобильной связи и существенным увеличением клиентской базы также в бизнес-секторе“.

Андрус Хийепуу отметил, что в первом полугодии этого года компания получила первый диапазон частот 5G и открыла сеть 5G. „Мы развертываем услуги 5G в первую очередь для существующих частных и бизнес-клиентов, предлагая им домашний и офисный интернет там, где больше всего востребованы повышенные объемы данных. Мы интенсивно развиваем новую сеть и намерены с июля вводить в эксплуатацию по 15 базовых станций 5G в неделю“, заявил Андрус Хийепуу, подчеркнув, что Elisa строит сеть 5G на всей территории Эстонии. „Наша цель остается неизменной с времен появления сети 4G – мы создаем сеть для оптимального потребления интернета“, заверил Андрус Хийепуу. Опубликованные весной этого года результаты проведенного Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора исследования подтвердили превосходство сети Elisa 4G. Согласно результатам замеров, сеть Elisa в Эстонии показала самые высокие скорости получения данных – стабильно более 100 Мбит/с. Похожие, лучшие в стране результаты Elisa продемонстрировала и в рамках исследования, проведенного этим департаментом в 2019 году.