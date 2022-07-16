Elisa стала лидером рынка услуг мобильной связи и первой открыла для клиентов сеть 5G
Развлекательная, телекоммуникационная и ИТ-компания Elisa увеличила свой оборот на 8,7% в первом полугодии текущего года в основном благодаря возросшему числу номеров в сети мобильной связи и клиентов кабельного интернета.
Несмотря на сложные времена в мировой экономике, Elisa Eesti сохраняет стабильные финансовые результаты и даже немного увеличила свой оборот. „Последние два года деятельность всех предприятий была затруднена из-за кризиса в сфере здравоохранения, а в первой половине текущего года ситуацию усугубили война в Украине и ухудшение экономического положения“, описал происходящее исполнительный директор Elisa Андрус Хийепуу. „Поэтому тем более отрадно, что наши клиенты доверяют нам как партнеру, что подтверждается нашим лидерством в сегменте услуг мобильной связи и существенным увеличением клиентской базы также в бизнес-секторе“.
Андрус Хийепуу отметил, что в первом полугодии этого года компания получила первый диапазон частот 5G и открыла сеть 5G. „Мы развертываем услуги 5G в первую очередь для существующих частных и бизнес-клиентов, предлагая им домашний и офисный интернет там, где больше всего востребованы повышенные объемы данных. Мы интенсивно развиваем новую сеть и намерены с июля вводить в эксплуатацию по 15 базовых станций 5G в неделю“, заявил Андрус Хийепуу, подчеркнув, что Elisa строит сеть 5G на всей территории Эстонии. „Наша цель остается неизменной с времен появления сети 4G – мы создаем сеть для оптимального потребления интернета“, заверил Андрус Хийепуу. Опубликованные весной этого года результаты проведенного Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора исследования подтвердили превосходство сети Elisa 4G. Согласно результатам замеров, сеть Elisa в Эстонии показала самые высокие скорости получения данных – стабильно более 100 Мбит/с. Похожие, лучшие в стране результаты Elisa продемонстрировала и в рамках исследования, проведенного этим департаментом в 2019 году.
По словам руководителя подразделения частных клиентов Elisa Майлийз Плооманн, компания стремится сохранить лидерство в сегменте услуг мобильной связи для частных клиентов, а также в несколько раз увеличить выпуск оригинального развлекательного контента. „В этом году в Elisa Huub уже состоялись премьеры ряда свежих сериалов и очередных сезонов. Второе полугодие обещает быть еще более насыщенным и разнообразным“, сказала Майлийз Плооманн. „Например, осенью выйдет новая и насыщенная адреналином телепередача „Поворот“ (Pöördes), в которой шикарные автомобили, гонки и экстремальные вызовы раскроют перед зрителями нюансы отношений между людьми и машинами, а также первый сериал Elisa для всей семьи – „Тайна черного камня“ (Musta kivi saladus).
В первом полугодии среди подключенных к Elisa Huub клиентов наибольшим спросом пользовался комедийный сериал „Новое начало“ (Uus algus), в котором жизнь обычной семьи внезапно подвергается коренным изменениям. Исполняющие главные роли актеры Тынис Нийнеметс и Майкен Пиус при участии известных эстрадных комиков Ари Матти Мустонена и Маттиаса Наана полностью захватили внимание зрителей.
По словам руководителя подразделения бизнес-клиентов Elisa Артура Прауна, первое полугодие можно считать очень успешным для компании в бизнес-секторе. „В течение первых шести месяцев текущего года мы обеспечили наибольшее число новых подключений в бизнес-секторе, причем во втором квартале нам удалось поставить очередной рекорд по количеству клиентов, перенесших свои номера в сеть Elisa“, отметил он.
Артур Праун добавил, что значительное увеличение числа потребителей услуг мобильной связи в бизнес-секторе стало возможным благодаря успешной работе Elisa с малыми и средними предприятиями. „Именно эти клиенты наиболее восприимчивы к новым предложениям в сложных реалиях экономического спада, стремясь повысить эффективность своей повседневной деловой активности. Мы проявляем гибкость и составляем персонализированные ценовые предложения. Клиенты очень довольны таким подходом и налаживают партнерские отношения с Elisa“, пояснил Артур Праун.
По сравнению с тем же периодом прошлого года Elisa увеличила свою клиентскую базу в сегменте мобильной связи на 32 600 подключений, а в сегменте кабельного интернета – на 3500 подключений. По состоянию на конец первого полугодия 2022 года у Elisa было около 705 400 клиентов мобильной связи и 106 400 клиентов кабельного интернета.
В первой половине текущего года оборот Elisa возрос на 8,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом полугодии 2021 года оборот
Elisa составил 92,6 миллиона евро, а в первом полугодии 2022 года – 100,7 миллиона евро. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила по состоянию на конец первого полугодия 2022 года 31,4%.