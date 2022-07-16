Как жители Эстонии подготовили автомобили к лету?

В связи с растущей популярностью в Эстонии различных видов экстремальных спорта, Аасала также видит тенденцию роста в установке багажников на крышу автомобиля. Сегодня каждый десятый автовладелец устанавливает такое оборудование, и это неуклонно набирает популярность.

„Причины для этого разные — кому-то нужно отвезти на свалку старый хлам, а кто-то хочет перевозить дом на колесах“, — описывает Аасала. Хотя на рынке появилось много вариантов каршеринга транспортных средств - в том числе коммерческих микроавтобусов – все же в отдаленных от столицы регионах они пока еще не столь доступны. Поэтому вместо покупки коммерческого автомобиля для перевозок чаще выбирают аренду или покупку прицепа, рассчитывая его прицеплять к существующему транспортному средству, что по-прежнему востребовано особенно в отдаленных регионах. „Это также один из необходимых элементов допснаряжения, когда автомобиль используется для рабочих поездок и перевозки разных товаров“, — отмечает Аасала, но признает, что иногда фаркоп необходим и для того, чтобы закреплять на нем стойку для перевозки велосипедов.

Одним из основных аксессуаров, которые просят установить на новый автомобиль, купленный в Эстонии, является фаркоп – практически все покупатели коммерческого транспорта и внедорожников устанавливают фаркоп. В этом году, например, каждый второй новый автомобиль, приобретенный для использования частным или бизнес-клиентом, побывал в мастерских Amserv с целью установки фаркопа.

По словам руководителя службы послепродажного обслуживания предприятия Amserv Ахти Аасала, среди всевозможных дополнительных автомобильных опций у эстоноземельцев есть свои явные предпочтения, которые во многом связаны со здешними погодными условиями, а также с типичными для нашей культуры видами отдыха. „Точнее, чаще всего нужно такое дополнительное оборудование, которое поможет ездить по грунтовой деревенской дороге в сельскую местность и заниматься там разными работами“, — резюмирует Аасала топ-рейтинг разного снаряжения, которое чаще всего устанавливают на автомобили.



„Такие специальные рамы устанавливаются, например, для боксов на крышу, куда можно сложить походное и рыболовное снаряжение — в общем, все, что туда поместится. Если в машине и так уже полно людей и много багажа, то дополнительный объем просто необходим. Также с помощью таких багажных систем перевозят велосипеды, каноэ, доски для серфинга или другие спортивные аксессуары, а теперь к крыше можно прикрепить даже небольшие палатки“, — описывает Аасала разные варианты, с помощью которых владельцы автомобилей подбирают лучшие решения по части аксессуаров, чтобы брать от лета максимум. Бонусом является и то, что те же багажные рамы могут использовать и любители зимних видов спорта.



Брызговики для второстепенных дорог Эстонии



Если зимой сложные снежные условия не позволяют проехать по какой-нибудь второстепенной более узкой дороге в сторону, например, своей дачи, то летом можно проехать даже по просеке, хотя иногда приходится проехаться по грязи. Понятно, что, выезжая на пляж или по грибы, приходится съезжать с асфальтированной дороги. „Эстонские автовладельцы опытны и знают, что при езде на природе и по более экстремальным дорогам брызговики всячески необходимы, потому что они дольше сохраняют автомобиль чистым даже при езде по грязным лужам и во время поездок по летним лесным дорогам. На самом деле до 90% всех водителей, приобретающих у нас автомобиль, выбирают брызговики для своей машины“, — поясняет руководитель послепродажного обслуживания Amserv.



Брызговики не только сохраняют автомобиль в чистоте и лучшем состоянии, но и способствуют безопасности других участников дорожного движения, поскольку, по словам Аасала, если ваш автомобиль с брызговиками, то меньше шансов, что камни, иногда летящие из-под колес, влетят в лобовое стекло идущего сзади автомобиля.



Дополнительные фары предотвращают дорожно-транспортные происшествия

Когда светлые вечера середины лета день ото дня становятся более темными и становятся уже привычными в августе, поможет дополнительное освещение, которое позволит значительно безопаснее управлять автомобилем в темное время года. „Благодаря дополнительному освещению моего автомобиля мне самому удалось избежать пробитых шин из-за опасных предметов на дороге, а также это снаряжение помогло избежать столкновения с животным. В темное время года света штатных ламп автомобиля может быть недостаточно для предотвращения таких происшествий, потому при движении на скорости по шоссе время для реагирования довольно короткое“, — отмечает Аасала.



Предприятие Amserv, отмечающее в этом году свой 30-летний юбилей деятельности, работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 10 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек