Страсти вокруг новой улицы в Хаапсалу. "Если постоянно там ездить, машину точно нужно будет ремонтировать"

По словам мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса, начало улицы осталось неровным, да и пешеходные переходы еще надо отремонтировать. Однако, несмотря ни на что, на мероприятии по открытию обновленной улицы глава города оставался в хорошем настроении и поблагодарил местный совет и жителей за то, что они доверили городскому правительству такой сложный процесс.