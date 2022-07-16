16.07.2022, 13:02
Страсти вокруг новой улицы в Хаапсалу. "Если постоянно там ездить, машину точно нужно будет ремонтировать"
ФОТО: | Ekspress Meedia
На прошлой неделе в Хаапсалу была торжественно открыта обновленная главная улица. Но если во время открытия слышались только восторженные возгласы, то уже спустя пару дней по городу распространяется всё больше критических замечаний.
По словам мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса, начало улицы осталось неровным, да и пешеходные переходы еще надо отремонтировать. Однако, несмотря ни на что, на мероприятии по открытию обновленной улицы глава города оставался в хорошем настроении и поблагодарил местный совет и жителей за то, что они доверили городскому правительству такой сложный процесс.