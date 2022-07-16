Новости Эстонии
16.07.2022, 13:02

Страсти вокруг новой улицы в Хаапсалу. "Если постоянно там ездить, машину точно нужно будет ремонтировать"

 
Haapsalu peatänava avamine
Haapsalu peatänava avamine
ФОТО: Erakogu | Ekspress Meedia

На прошлой неделе в Хаапсалу была торжественно открыта обновленная главная улица. Но если во время открытия слышались только восторженные возгласы, то уже спустя пару дней по городу распространяется всё больше критических замечаний.

По словам мэра Хаапсалу Урмаса Суклеса, начало улицы осталось неровным, да и пешеходные переходы еще надо отремонтировать. Однако, несмотря ни на что, на мероприятии по открытию обновленной улицы глава города оставался в хорошем настроении и поблагодарил местный совет и жителей за то, что они доверили городскому правительству такой сложный процесс.

Сейчас же, когда главная улица Хаапсалу действительно готова и открыта для движения, в местной группе в сети Facebook распространяется много критики.

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