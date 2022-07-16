"Я завел детей не для войны“. Как мужчины покидают Украину вопреки запрету

В соцсетях распространены предложения для выезда украинских мужчин за границу. Так, у Instagram-аккаунта „Выезд всем“ более 14 тысяч подписчиков, в шапке профиля жирным отмечено: „Выезд мужчинам из Украины 18-50 лет“. В личных сообщениях администраторы аккаунта просят писать в Telegram, если необходимы подробности. Уже там обещают оформить документы польского или другого европейского вуза за 10 дней с зачислением задним числом еще до начала войны, полная стоимость - 980 евро, предоплата - 200 евро.

Мужчины, которые не входят в указанные группы, но хотят покинуть Украину, пытаются обойти запрет, например, так: выехать через аннексированный Крым, стать студентом зарубежного вуза, устроиться водителем-волонтером или перейти границу пешком „по зеленке“, как это попытался сделать Антон. „Я ничего не платил, но когда узнавал, как это работает, мне говорили, что обычно гид берет с собой четыре человека, с каждого - по пять тысяч долларов. Он их довозит до реки и просто показывает, где именно ее переходить“, - вспоминает он.

Украинские власти после введения запрета на выезд пояснили, каких категорий мужчин он не касается. Например, выезжать можно отцам-одиночкам, тем, у кого трое или больше детей, людям с инвалидностью. Под запрет также не подпадают, в частности, студенты зарубежных вузов, водители, которые перевозят гуманитарную помощь, а также те, кто постоянно живет за рубежом.

„Со мной была пара ребят, но нас сдали местные жители. Нас задержали, мы даже не успели подойти к реке“, - рассказывает Антон. Его отправили в военкомат и дали там повестку, но в части, по его словам, не нашлось подходящей для него специальности, так что Антон вернулся домой и стал планировать вторую попытку отъезда.

Мама Антона, а также его жена и дети в итоге смогли выехать в Европу. Сам он остался в Украине и стал искать способы присоединиться к жене и детям, потому что уверен в том, что „долг перед семьей - первичен“. Первый вариант был - перейти границу пешком там, где она не контролируется. Мужчина приехал в поселок на границе с Румынией, чтобы перейти реку Тису.

Антон* в Украине занимался бизнесом, у него жена и двое детей. 24 февраля все они срочно встретились с его родителями и вместе выехали на своем микроавтобусе к границе, чтобы спастись от войны. Дорога, которая должна была занять несколько часов, продлилась почти сутки. Пока они ехали, президент Украины Владимир Зеленский своим указом запретил покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

„Гуманитарка поехала в Украину, а я остался в Европе“

В Telegram у канала „Легальный переезд за границу“ более 53 тысяч подписчиков, в его резервном канале - „Помощь на границе“ - более 28 тысяч. Предлагают вариант выезда „белый билет“ - то есть через получение за 1500 долларов документов об освобождении от воинской службы по состоянию здоровья. А также выезд под предлогом доставки гуманитарной помощи из-за рубежа: говорят, что отправляют по 10 человек в день за 2000 долларов с каждого. Тот же канал дает ссылку на Telegram, где собраны отзывы выехавших: там более 4700 подписчиков.

В нем публикуют сообщения от тех, кто, как утверждается, воспользовался услугой и остался доволен: „Выезжал как волонтер, все получилось быстрее и проще, чем я думал“, „Спасибо, что помогли сыну выехать, он уже приехал в Италию“, „Доехал до Болгарии, выражаю благодарность“. DW написала нескольким десяткам авторов отзывов, из них ответил только один, который сказал, что „не готов рисковать и что-то рассказывать“.

Антон выехал примерно тем же способом - через благотворительный фонд своих знакомых. „От фонда подали прошение военному коменданту на выезд, мы выехали, закупили автомобили, они поехали с гуманитаркой в Украину, а я остался в Европе, - делится он. - Если ты уехал, тебя воспринимают как изменника. Многие же говорят: „А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти“. Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как“.

Статистка и петиция

С 24 февраля из Украины выехали более 9 млн человек, сообщает ООН, не разделяя их на категории. DW отправила запрос в Госпогранслужбу Украины о том, сколько именно мужчин за этот период покинули территорию страны, но пока не получила ответа. В то же время МВД Украины 1 марта заявляло, что в страну вернулись около 80 тысяч мужчин призывного возраста, большинство из них - после 24 февраля, „для защиты суверенитета и территориальной целостности“.