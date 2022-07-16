ВИДЕО | В Шереметьево грузчик украл 21 миллион рублей из багажа двух пассажиров. Деньги он спрятал под футболкой

По данным полиции, в ходе погрузки багажа мужчина вскрыл чемоданы пассажиров рейса Москва — Бишкек. Из одного из них он вытащил 10 миллионов рублей, из другого — 11 миллионов. Деньги он спрятал под футболкой.

Грузчика задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере — при этом о его возможных сообщниках ничего не сообщается.

Это не первый случая кражи личных вещей пассажиров. 10 июля в Шереметьево стюардесса „Аэрофлота“ украла у пассажира 6,5 тысячи долларов из ручной клади. Мужчина, прилетевший из Антальи, забыл в салоне сумку, где было около девяти тысяч долларов наличными. Бортпроводница нашла ее и передала на склад забытых вещей, но по дороге забрала большую часть денег себе. Ее вычислили по камерам наблюдения.