Полицейский пес спас жизнь попавшей в беду женщине

Ночью 14 июля, около 23 часов, в Центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что в Тартумаа из дома вышла женщина, жизни которой может угрожать опасность. Телефон женщины был отключен, поэтому родственники не могли с ней связаться. В полицию поступила информация, что женщина может находиться в районе Эмайыэ-Суурсоо в Кавасту.

К поискам тут же подключили полицейскую собаку. По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Оттомара Вирка, собака — незаменимый помощник во время поисков в темных местах. „Если нет других отвлекающих запахов, собака может за короткое время обыскать очень большую территорию. Поэтому, видя, что на основании собранной информации поисковая группа пришла посреди ночи в темное болото, мы привлекли служебную собаку Дакса для проверки местности“, — рассказал оперативный руководитель.

В 00:45 в Эмайыэ-Суурсоо прибыл кинолог Рауно Раммо со служебной собакой Даксом. С момента исчезновения женщины прошел всего час, поэтому собака быстро взяла ее след. „Я почувствовал, как собака сразу начала сильно тянуть поводок. Дакс энергично протащил меня по дощатому настилу пешеходной тропы около полукилометра, а затем спрыгнул с тропы и потащил меня метров на пять дальше к краю канавы, за которой на земле и в воде лежала разыскиваемая женщина. С дощатого настила даже не было видно, что там кто-то может быть“, — рассказал Рауно Раммо.

Женщину нашли без сознания, вокруг нее лежали пустые упаковки от таблеток. Полицейские вытащили женщину из воды, накрыли одеялом и передали прибывшей вскоре машине скорой помощи, которая отвезла пострадавшую в больницу.

Ежегодно служебные собаки Департамента полиции и погранохраны помогают найти в среднем около полусотни человек, потерявшихся в сельской местности и попавших в беду.