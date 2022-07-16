ФОТО | Мария Шарапова стала мамой

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова стала мамой. Спортсменка объявила об этом в соцсетях. Она выложила фото с ребёнком, его назвали Теодор.

„Самый красивый подарок, испытание и награда, о которых только могла мечтать наша маленькая семья“, – написала 35-летняя Шарапова, передает РИА Новости 15 июля. Еще 10 июля Шарапова изменила в соцсетях личную информацию, написав слово „мама“ и добавив к нему „эмодзи“ в виде медведя. Весной она сообщила, что ждет ребенка от британского бизнесмена Александра Гилкса, с которым встречается с 2018 года.