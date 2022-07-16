МОК спустя 110 лет вернули атлету титул олимпийского чемпиона

На Играх-1912 в Стокгольме Торп выиграл пятиборье и десятиборье. Через несколько месяцев МОК лишил его медалей, так как выяснилось, что спортсмен получал деньги за игры в бейсбол. На тот момент в Олимпиадах могли участвовать только любители.

Обладателем золотой медали в десятиборье стал швед Карл Хуго Висландер, в пятиборье – норвежец Фердинанд Бье.

В 1982 году – через 29 лет после смерти Торпа – МОК передал дубликаты золотых медалей его семье, но его олимпийские рекорды и статус единоличного победителя Игр не были восстановлены. Он официально считался чемпионом наряду с Висландером и Бье.

Два года назад организация Bright Path Strong выступила за признание Торпа единственным победителем Стокгольма-1912 в пятиборье и десятиборье.

Проконсультировавшись с олимпийскими комитетами Швеции и Норвегии и оставшимися в живых членами семьи Висландера, МОК официально восстановил Торпа в статусе единоличного победителя Олимпиады-1912.

„Мы приветствуем тот факт, что благодаря активному участию Bright Path Strong удалось найти решение. Это самая исключительная и уникальная ситуация, которая была разрешена экстраординарным жестом честной игры со стороны национальных олимпийских комитетов“, – заявил президент МОК Томас Бах.