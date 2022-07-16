ФОТО | Ралли Эстония: Рованперя вышел в лидеры, Тянак стал третьим после первого дня

SS2 RAMUDDEN/Пейпсияяре 1 - SS5 Puhastusimport/ Вастемыйза 1 :

В утренних заездах доминировала Элфин Эванс, выигравшая все четыре этапа. Тянак занимал второе место после Эванса проигрывал ему 12,5 секунды. Третье место занимал абсолютный лидер Мировой серии Калле Рованперя, уступивший Эвансу 18,7 секунды. Далее отрыв увеличивался. За тройкой лидеров шли Тьерри Невилль (Hyundai; +41,0), Эсапекка Лаппи (Toyota; +43,6) и Адриен Фурмо (M-Sport; +1,04,8).

На SS4 DELFI/Рааница 1, из игры выбыл Крейг Брин, который съехал с дороги, разбил свою машину и был вынужден завершить гонку.

Перед перерывом на техническое обслуживание выяснилось, что Тянак был оштрафован на пять секунд за нарушение правил.

SS5 Puhastusimport/ Вастемыйза 1 - SS9 TARFURGO/Вастемыйза 2 :

Эванс снова выиграл на шестом спец участке. На седьмом спец участке лидировал уже Калле Рованперя. Тянак также превзошел Эванса, но в целом эстонец по-прежнему был на третьем месте.

На последнем спец участке гонщикам запутал все карты, сильный дождь. Наибольшую выгоду от изменившихся обстоятельств извлек Рованперя (Toyota), который обогнал Элфина Эванса (Toyota) и стал лидером. По итогам дня двух товарищей по команде разделяет 11,7 секунды. Тянак столкнулся с техническими проблемами на последнем спец участке и больше Тянак и Мартин Ярвеоя не могли нормально видеть в окно. По итогам 9-го спец участке эстонцы уступили лидеру 23,4 секунды, но все же остались третьими в общем зачете. Пьер-Луи Лубе, который перевернулся на последнем этапе, но болельщики помогли ему вернуться на трассу, опустился с седьмого на девятое место.

Общий зачет после первого дня:

