Бывшего директора „Открытой России“ Андрея Пивоварова приговорили в РФ к четырем годам колонии

Пивоварова признали виновным по уголовной статье об осуществлении деятельности „нежелательной организации“ (статья 284.1 УК РФ). Ему также на восемь лет запретили заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием интернета.

Прокурор просил для Пивоварова наказание в виде пяти лет лишения свободы. Политик вину не признал. С самого начала следствия он объяснял уголовное преследование предстоящими выборами в Госдуму, в которых Пивоваров собирался принять участие. Адвокат Сергей Бадамшин заявил, что приговор будет обжалован.

Дело против Пивоварова возбудили в Краснодаре 29 мая 2021 года. Основанием для него стал репост в фейсбуке, в котором политик призывал поддержать проект „Объединенные демократы“. В окончательную редакцию обвинения были включены 34 поста Пивоварова. Ему также вменили организацию форума „Свободные люди“ в Нижнем Новогороде и один репост о сборе пожертвований в Краснодаре. 31 мая политика задержали в петербургском аэропорту Пулково, когда он собирался вылететь в Варшаву.

Общественная организация „Открытая Россия“, в руководстве которой обвинили Пивоварова, прекратила свою деятельность за несколько дней до его задержания, чтобы предотвратить уголовное преследование своих членов. Правозащитный центр „Мемориал“ признал Пивоварова политзаключенным.