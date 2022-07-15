ФОТО | Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем посетил Украину

„Пока у украинцев будут хорошо идти дела на фронте, то и у нас все будет хорошо. У украинцев боевой дух на высоте, но этот конфликт, к сожалению, не заканчивается“, - сказал Херем и добавил, что западные страны должны оказывать постоянную помощь Украине.