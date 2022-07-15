ФОТО | Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем посетил Украину(23)
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем на этой неделе посетил Украину, где он обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным дальнейшие возможности поддержки ВСУ и получил обзор текущий ситуации на фронте.
„Пока у украинцев будут хорошо идти дела на фронте, то и у нас все будет хорошо. У украинцев боевой дух на высоте, но этот конфликт, к сожалению, не заканчивается“, - сказал Херем и добавил, что западные страны должны оказывать постоянную помощь Украине.
По его мнению, есть два варианта окончания войны в Украине: когда Россия выведет все свои войска с территории Украины или же когда в следствие действий ВСУ на территории страны не останется ни одного оккупанта.
В ходе визита в Украину Херем посетил Киев, Гостомель, Ирпень, Бородянку, Мощун, Харьков и Чернигов.