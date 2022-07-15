При российском обстреле Винницы погибла четырехлетняя Лиза. Ее мать Ирина тяжело ранена

„Я даже не успела ее поцеловать и обнять. И не знаю, когда увижу. Мое материнское сердце разрывается. Ее любимая игрушка со мной. Лиза всегда брала своего мишку с собой в сад, вчера отказалась. Я еще удивилась почему. Теперь это мой талисман“, — написала Ирина в инстаграме.

Накануне 24 февраля, перед началом российского вторжения в Украину, Лизу из детского сада забрал отец. Наутро из-за бомбежек Артем не сумел привезти ребенка к матери и уехал с дочкой из города в безопасное место.

По рассказам знакомых, до войны Ирина с Лизой жили в Киеве. С мужем Артемом Ирина в разводе, но отец продолжал поддерживать связь с дочерью.

За несколько часов до обстрела Ирина Дмитриева опубликовала сторис о том, как она ведет дочку на занятие к логопеду.

„Сегодня наши сердца обливаются кровью, а глаза полны слез, потому что наша многотысячная семья потеряла одного из своих. Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не виноватый ребенок. Наш малыш. Наша маленькая Лиза“, — сообщили после обстрела Винницы во Всеукраинской благотворительной организации „Даун Синдром“.

Дмитриева — дизайнер и блогер, работает в рекламном отделе издательского дома „Картель“ в Киеве. В своем инстаграме (на ее аккаунт были подписаны четыре тысячи человек, сейчас эта цифра выросла до 90 тысяч) она регулярно делилась опытом воспитания дочери, у которой диагностировали синдром Дауна .

Самая младшая из погибших — четырехлетняя Лиза. Ее матери, 33-летней Ирине Дмитриевой, при обстреле оторвало ногу. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии.

Судя по свидетельствам Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, обстрел ам подверглись не военные, а гражданские объекты: офисное здание, магазин, медицинский центр, концертный зал (тот самый Дом офицеров, в четверг там должен был пройти концерт певицы Roxolana), десятки жилых домов. По последним данным, в результате ракетного удара погибли 23 человека, в том числе трое детей в возрасте до десяти лет. За медицинской помощью обратились 197 человек. 80 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Через несколько дней она перебралась из Киева в Винницу, где живут ее родители. Винница находится примерно в 400 километрах от фронта.

На десятый день войны Лизе исполнилось четыре года. Матери и дочери пришлось отпраздновать этот день вдали друг от друга.

10-й день, как я не могу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Все эти события ужасны. Боль за свою страну. Боль за смерть людей. Двойная боль, потому что ты не со мной. Мечтаю о встрече.

Они поддерживали связь по телефону: „Она говорит мне: „Мама, бу бу, любу“. И этого достаточно. Она не забыла, она помнит, все помнит!“

7 апреля Ирина наконец воссоединилась с дочерью — через 42 дня разлуки. Женщина опубликовала видео о том, как они едут вместе в машине, — под песню Макса Барских „Буде весна“. „Первые 20 минут нашей встречи Лиза постоянно говорила: „Мама, мама, мама…“ Гладила меня по лицу, обнимала. Это было невероятно и очень эмоционально. Я каждый день представляла нашу встречу, не знала, какая будет ее реакция“, — писала Ирина.

В мае Дмитриева рассказывала, что дочери поставили диагноз ревматоидный артрит. Он был вызван перенесенным инфекционным заболеванием и коронавирусом. Из-за болезни девочка начала хромать, тянуть ногу и жаловаться на боль. После обследования ей было назначено длительное лечение. Тогда же Ирина сообщила, что Лиза возобновила занятия у логопеда, которые проходили четыре раза в неделю.

В июне Лиза на неделю съездила в Киев к отцу, по которому очень скучала. За неделю до обстрела Винницы Ирина опубликовала серию снимков из фотосессии с дочерью в сиреневых платьях на фоне лавандового поля. В этих постах она откровенно рассказывала о новых проблемах воспитания Лизы — возрастном „кризисе трех лет».

„Честно, мои нервы не выдерживают. Мне приходится постоянно орать, а этого я очень не люблю делать, особенно поднимать голос на Лизу. Ее поведение ужасно. Не слушается, делает все наоборот, намеренно. Одеваемся сейчас с истерикой. Постоянное ее „нет“ на все, что я скажу, делает разный вред. Куда подевался мой ангел? Она была послушным ребенком. Радует только то, что это скачок в развитии, и просто нужно пережить этот период. Но записала ее уже к психологу“, - делилась мама.