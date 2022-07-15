15.07.2022, 17:53
Умер экс-тренер „Спартака“ и сборной России Георгий Ярцев
ФОТО: | Nataliya Kondratenko
В Москве скончался известный футбольный тренер Георгий Ярцев, сообщает телеграм-канал „112“. Специалисту было 74 года.
Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет.
На данный момент причины смерти неизвестны. Тренер умер у себя дома.
Ярцев тренировал „Спартак“, с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год.
Также тренер возглавлял „Динамо“, „Торпедо“, „Ротор“ и молдавский „Милсами“.
Во время карьеры игрока Ярцев выступал за „Спартак“ из Костромы, „Искру“, ЦСКА, „Гомсельмаш“, московский „Спартак“ и „Москвич“. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР в 1979 году.