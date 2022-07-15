Умер экс-тренер „Спартака“ и сборной России Георгий Ярцев

Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет.

На данный момент причины смерти неизвестны. Тренер умер у себя дома.

Ярцев тренировал „Спартак“, с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год.

Также тренер возглавлял „Динамо“, „Торпедо“, „Ротор“ и молдавский „Милсами“.

Во время карьеры игрока Ярцев выступал за „Спартак“ из Костромы, „Искру“, ЦСКА, „Гомсельмаш“, московский „Спартак“ и „Москвич“. В составе красно-белых он стал чемпионом СССР в 1979 году.