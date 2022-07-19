МНЕНИЕ | Социальная смерть эмигранта. Кем ты станешь, когда выживешь

Почти все рассказы об эмиграции на русском языке можно уложить в две полярные истории: либо „уехал успешный инженер/юрист/музыкант, а там дворником/таксистом/кассиром в местной „пятерочке“ работает“, либо „и я, и все мои знакомые добились такого, чего бы никогда не добились на родине, обошли всех конкурентов, породнились с местной аристократией, заработали состояние, славу, признание“. А между завистью и злорадством — концепция социальной смерти эмигранта, разработанная 40 лет назад американскими и польскими социологами. Социальная смерть случается не только в эмиграции — иногда ее организуют на государственном уровне, иногда человек сталкивается с ней из-за болезни (Альцгеймер). Социальная смерть — это ситуация, когда не все части идентичности человека приняты обществом, не для всех проявлений человека есть место и время.