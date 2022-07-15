ФОТО и ВИДЕО | В среду на эстонской границе была проведена операция, положившая конец деятельности преступной группировки

Как сказал руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры полиции Индрек Ару, все действия, проведенные на этой неделе, были скоординированы. „Если в других странах прошли задержания, то в Эстонии в эти дни мы уделили внимание проверке лиц и транспортных средств. Для получения информации о вероятных посредниках незаконной миграции или незаконных мигрантах в Таллинне в порту Ванасадам пограничники проверили десятки транспортных средств и лиц“, - сказал Ару.