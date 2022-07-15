ЧП и криминал
15.07.2022, 18:17

ФОТО и ВИДЕО | В среду на эстонской границе была проведена операция, положившая конец деятельности преступной группировки

 

13 июля была проведена скоординированная Европолом трансграничная операция, в которой участвовали правоохранительные органы Эстонии, Германии, Литвы, Польши и Великобритании.

В результате проведенной операции распалась сеть организованной преступности. Преступная организация переправляла мигрантов в страны Евросоюза через территорию Беларуси.

Как сказал руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры полиции Индрек Ару, все действия, проведенные на этой неделе, были скоординированы. „Если в других странах прошли задержания, то в Эстонии в эти дни мы уделили внимание проверке лиц и транспортных средств. Для получения информации о вероятных посредниках незаконной миграции или незаконных мигрантах в Таллинне в порту Ванасадам пограничники проверили десятки транспортных средств и лиц“, - сказал Ару.

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