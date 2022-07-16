Курьезный случай: пассажирка оказалась запертой в багажнике автобуса известной фирмы

В социальных сетях распространяется пост, описывающий, как иностранная пассажирка пыталась разместить в автобусе большой рюкзак, но из-за его больших габаритов не смогла это сделать. Из-за языкового барьера пассажирка не сразу поняла, что рюкзак следует положить в багажник. В тот момент, когда женщина размещала рюкзак в багажнике, автобус начал движение. Водитель автобуса после того, как другие пассажиры сообщили ему, что в багажнике находится человек, остановился и отправился проверить, что случилось. Несколько мгновений спустя в автобус вошла взволнованная пассажирка. Она оказалась в ловушке в тот момент, когда размещала рюкзак в багажнике.