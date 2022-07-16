Экономика
16.07.2022, 18:42

Курьезный случай: пассажирка оказалась запертой в багажнике автобуса известной фирмы

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Добавлен комментарий автобусной фирмы.
Автобус Lux Express
Автобус Lux Express
ФОТО: Taavi Sepp | Ekspress Meedia

Нелепый инцидент произошел сегодня: иностранная пассажирка, размещая в багажнике автобуса Lux Express свой рюкзак, оказалась закрытой в багажнике. Как это случилось? Как прокомментировала ситуацию автобусная фирма?

В социальных сетях распространяется пост, описывающий, как иностранная пассажирка пыталась разместить в автобусе большой рюкзак, но из-за его больших габаритов не смогла это сделать. Из-за языкового барьера пассажирка не сразу поняла, что рюкзак следует положить в багажник. В тот момент, когда женщина размещала рюкзак в багажнике, автобус начал движение. Водитель автобуса после того, как другие пассажиры сообщили ему, что в багажнике находится человек, остановился и отправился проверить, что случилось. Несколько мгновений спустя в автобус вошла взволнованная пассажирка. Она оказалась в ловушке в тот момент, когда размещала рюкзак в багажнике.

Lux Express: мы дополним правила, касающиеся работы водителей и безопасности пассажиров, взяв за основу этот случай

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