ЕС готовит „золотой пакет“ санкций против России за войну в Украине

Еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович сказал в пятницу, что седьмой пакет будет опубликован, как только его согласуют все 27 стран ЕС, передает Франс пресс.

Еврокомиссия может одобрить его уже сегодня, пишет Рейтер со ссылкой на свои источники. Один из них называет пакет не седьмым, а „шестым с половиной“, поскольку он намного скромнее предыдущих, включавших, в частности, эмбарго на российскую нефть.

Послы стран ЕС соберутся для утверждения „золотого пакета“ на следующей неделе - последней рабочей перед летними каникулами.

Предыдущий „нефтяной пакет“ согласовать быстро не получилось из-за неуступчивой Венгрии. В итоге нефтяное эмбарго оказалось частичным и отсроченным на месяцы.

Венгрия не угомонилась - ее руководитель Виктор Орбан в пятницу ругался на санкции по местному радио.

„Санкции не помогают Украине, наносят урон европейской экономике, и если так будет продолжаться, они ее добьют, - цитирует Орбана Рейтер. - Вынести такое невозможно“.

А вот еврокомиссар Шефчович уверен, что ЕС сдюжит.

„Я никогда не видел такого единства среди стран-членов союза. Пусть нам очень трудно, но мы не остановимся, потому что труднее сейчас украинцам, которые борются за свою свободу“, - сказал он.

Ужесточения и поблажки

В седьмом пакете санкций, помимо запрета на импорт золота, в том числе через третьи страны, будет расширен список лиц, которых ЕС считает пособниками Владимира Путина в убийстве украинцев, уничтожении и захвате их страны.

Кроме того, ЕС ужесточит часть запретов на поставку в Россию продукции двойного назначения, включая оборудование и нефтехимию, а вот исключение из санкций против российского торгового флота уточнит, пишет Рейтер со ссылкой на источники.