Мнение
15.07.2022, 17:05

Эксперт: не исключено, что Путин потребует коридор через Литву в Калининград

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UKRAINE-CRISIS/KALININGRAD-LITHUANIA
UKRAINE-CRISIS/KALININGRAD-LITHUANIA
ФОТО: Vitaly Nevar | REUTERS

В середине июня Литва запретила российский транзит в Калининград, что ожидаемо вызвало возмущение российской стороны и ряд угроз. Однако на днях Еврокомиссия прояснила ситуацию: транзит по железной дороге разрешен.

Политический обозреватель и журналист в Вильюсе Константин Эггерт прокомментировал ситуацию на своей странице в фейсбуке: „Умиротворители в Брюсселе (думаю, не обошлось без активного лоббирования Берлина и (возможно) Парижа) заявили, что транзит санкционных товаров из РФ в Калининградскую область через Литву может идти без проблем. То есть они ничего не поняли - и, видимо, не поймут никогда! Путин воспримет это так: серьезные западные дяди пригрозили вильнюсским выскочкам. Значит завтра можно попробоватьт ЕС на прочность еще раз - в Литве или в соседних балтийских странах. Кремль не очень силён, но его постоянно усиливают разнообразные западнеоевропейские Путин-ферштееры. Ждите новых кризисов!“ DELFI обратился к Эггерту за разъяснениями.

Константин, ваш пост в фейсбуке вызвал большой резонанс в Эстонии. Почему европейские лидеры приняли решение, которое ставит Литву в неудобную ситуацию?

Мне думается потому, что Еврокомиссия и пара важных европейских столиц, например, Париж и Берлин, до сих пор не поняли какой конфликт они ведут. Для Путина это „бои без правил“ и война против Запада параллельно с нападением на Украину. Он использует абсолютно все инструменты в этой войне и выходить против такого оппонента с теннисной ракеткой, как это делает Евросоюз, совершенно бессмысленно. Что получилось? Евросоюз с самого начала, видимо, не очень четко сказал, что перевоз российских товаров по Калининградской области выведен из-под санкций, потому что это перевоз из России в Россию. Если он так и считал с самого начала, то он должен был об этом внятно заявить.

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