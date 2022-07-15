Эксперт: не исключено, что Путин потребует коридор через Литву в Калининград

Мне думается потому, что Еврокомиссия и пара важных европейских столиц, например, Париж и Берлин, до сих пор не поняли какой конфликт они ведут. Для Путина это „бои без правил“ и война против Запада параллельно с нападением на Украину. Он использует абсолютно все инструменты в этой войне и выходить против такого оппонента с теннисной ракеткой, как это делает Евросоюз, совершенно бессмысленно. Что получилось? Евросоюз с самого начала, видимо, не очень четко сказал, что перевоз российских товаров по Калининградской области выведен из-под санкций, потому что это перевоз из России в Россию. Если он так и считал с самого начала, то он должен был об этом внятно заявить.