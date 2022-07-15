Эксперт: не исключено, что Путин потребует коридор через Литву в Калининград(30)
В середине июня Литва запретила российский транзит в Калининград, что ожидаемо вызвало возмущение российской стороны и ряд угроз. Однако на днях Еврокомиссия прояснила ситуацию: транзит по железной дороге разрешен.
Политический обозреватель и журналист в Вильюсе Константин Эггерт прокомментировал ситуацию на своей странице в фейсбуке: „Умиротворители в Брюсселе (думаю, не обошлось без активного лоббирования Берлина и (возможно) Парижа) заявили, что транзит санкционных товаров из РФ в Калининградскую область через Литву может идти без проблем. То есть они ничего не поняли - и, видимо, не поймут никогда! Путин воспримет это так: серьезные западные дяди пригрозили вильнюсским выскочкам. Значит завтра можно попробоватьт ЕС на прочность еще раз - в Литве или в соседних балтийских странах. Кремль не очень силён, но его постоянно усиливают разнообразные западнеоевропейские Путин-ферштееры. Ждите новых кризисов!“ DELFI обратился к Эггерту за разъяснениями.