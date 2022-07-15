Европейский проект De Structura преобразит облик ДК им. Герасимова в Нарве. Как он будет выглядеть?

De Structura - это проект для молодых специалистов сферы искусства. „Мы знаем, как много молодёжь может предложить искусству и миру вообще,“- говорят организаторы.

Проект начался в марте 2022 года и продлится до ноября 2023 года. „У нас в проекте есть фотографы, художники, актеры, дизайнеры, кураторы, - рассказывает Анастасия Лемберг-Львова, главный координатор проекта и основатель организации. - Сейчас начинается основная часть проекта - международный форум. Все участники съезжаются в Эстонию. Ряд мероприятий пройдет в Таллинне, несколько событий - в Нарве“.

Форум будет проходить в течение трех дней. 18 июля - это день для групповых обсуждений участников по важным для проекта темам, связанным с тем, что нужно улучшить в Европе для молодежи в искусстве.

19 июля состоится открытая часть проекта. В 18:00 в Нарвском колледже начнутся две панельные дискуссии с Мэтью Долсом, профессором фотографии Мэрилендского университета и ведущего подкаста The Wise Fool Art Podcast. Тема „Что делает искусство в кризис“. После дискуссии участников ждут пять воркшопов по темам: „Думать как художник: практики искусства в повседневной жизни и работе“, „Как превратить искусство в бизнес“, „Искусство и современные технологии“, „Институции-титаны мира современного искусства - кто они и как они работают“, „Кренгольм - искусство во спасение“. Для участия нужно зарегистрироваться здесь.

20 июля в 18:00 организаторы проекта приглашают нарвитян и гостей города на вечер искусства к ДК имени Герасимова. Состоится открытие муралов (монументальные произведения искусства, нарисованные на стенах внутри или снаружи зданий - ред.) и пройдут живые выступления музыкантов. Например, композитор из Дании специально для этого события написал музыку. Выступит также оперная певица. Параллельно та молодежь, которая поучаствует в воркшопах 19 июля, будет рисовать эскизы, отражающие идеи обсуждений. Все участники смогут добавить какие-то детали на эти работы.