Европейский проект De Structura преобразит облик ДК им. Герасимова в Нарве. Как он будет выглядеть?
В Нарву едет молодежный арт-десант из Европы. Здесь пройдет часть мероприятий международного проекта De Structura. У молодых людей из Ида-Вирумаа еще есть возможность до воскресенья зарегистрироваться и принять участие в воркшопах, посвященных темам искусства в кризис. А всех жителей Нарвы организаторы приглашают 20 июля увидеть огромные картины на стенах Дворца культуры им. Герасимова. Их уже создают.
De Structura - это проект для молодых специалистов сферы искусства. „Мы знаем, как много молодёжь может предложить искусству и миру вообще,“- говорят организаторы.
Проект начался в марте 2022 года и продлится до ноября 2023 года. „У нас в проекте есть фотографы, художники, актеры, дизайнеры, кураторы, - рассказывает Анастасия Лемберг-Львова, главный координатор проекта и основатель организации. - Сейчас начинается основная часть проекта - международный форум. Все участники съезжаются в Эстонию. Ряд мероприятий пройдет в Таллинне, несколько событий - в Нарве“.
Форум будет проходить в течение трех дней. 18 июля - это день для групповых обсуждений участников по важным для проекта темам, связанным с тем, что нужно улучшить в Европе для молодежи в искусстве.
19 июля состоится открытая часть проекта. В 18:00 в Нарвском колледже начнутся две панельные дискуссии с Мэтью Долсом, профессором фотографии Мэрилендского университета и ведущего подкаста The Wise Fool Art Podcast. Тема „Что делает искусство в кризис“. После дискуссии участников ждут пять воркшопов по темам: „Думать как художник: практики искусства в повседневной жизни и работе“, „Как превратить искусство в бизнес“, „Искусство и современные технологии“, „Институции-титаны мира современного искусства - кто они и как они работают“, „Кренгольм - искусство во спасение“. Для участия нужно зарегистрироваться здесь.
20 июля в 18:00 организаторы проекта приглашают нарвитян и гостей города на вечер искусства к ДК имени Герасимова. Состоится открытие муралов (монументальные произведения искусства, нарисованные на стенах внутри или снаружи зданий - ред.) и пройдут живые выступления музыкантов. Например, композитор из Дании специально для этого события написал музыку. Выступит также оперная певица. Параллельно та молодежь, которая поучаствует в воркшопах 19 июля, будет рисовать эскизы, отражающие идеи обсуждений. Все участники смогут добавить какие-то детали на эти работы.
На колоннах ДК им. Герасимова уже закрасили буквы, сейчас наносят эскизы картин итальяно-финской художницы.
Анастасия Лемберг-Львова рассказала, что изначально вся программа планировалась в Таллинне. Но у организаторов есть связь с Нарвой, они увидели состояние здания Дворца культуры и подумали, что раз у них молодежный проект, то они могут что-то сделать для того, чтобы оживить здание и район Кренгольма силами молодых творцов. Так было решено привести проект в Нарву.
„С большим удовольствием делаем это, - добавляет Анастасия. - У нас есть участники из разных стран Европы, которые говорят по-русски. Им тоже очень интересно творить для Нарвы. Мы все наши материалы о проекте переводим на русский, во время воркшопов будет синхронный перевод с английского языка на русский и во время вечера искусства 20 июля мы тоже будем общаться с гостями на русском языке“.