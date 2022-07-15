Анетт Контавейт подписала уникальное спонсорское соглашение с Porsche

Контавейт и Porsche подписали соглашение о сотрудничестве, на основании которого вторая ракетка мира стала партнером немецкой автомобильной марки. Для Porsche в Эстонии это первый проект сотрудничества такого рода.

По словам Юсси Пярнпуу, представителя Porsche в Эстонии и члена правления Auto 100, Porsche десятилетиями поддерживает теннис во всем мире, поэтому партнерство с Анетт было естественным шагом для компании и на местном уровне. Анетт Контавейт получит Porsche Panamera от Porsche Estonia, слова „Perfect match“ на заднем крыле символизируют как высшую лигу тенниса, так и совместимость двух сфер – автоспорта и тенниса.

„Porsche является официальным партнером по теннису уже более 40 лет. Мы рады, что благодаря подписанному договору о сотрудничестве мы можем еще сильнее соединить эти два вида спорта – автомобильный спорт и теннис – и в Эстонии“, – сказал Пярнпуу. „Как и на кольцевой трассе, в теннисе нужно быть быстрым, точным, предугадывать маневры соперника и постоянно тренироваться, чтобы быть в первых рядах. Все это требует больших усилий, подготовительной работы и сумасшедшей логистики между разными странами и теннисными кортами, поэтому мы искренне рады, что можем внести свой вклад в поддержку теннисной карьеры Анетт“, — сказал Пярнпуу.

Анетт Контавейт добавила, что бренд Porsche очаровывал ее на протяжении всей ее теннисной карьеры. „Porsche Tennis Grand Prix — одна из самых популярных и важных серий соревнований среди теннисистов, история которой насчитывает 40 лет. Я восхищаюсь последовательностью Porsche в поддержке тенниса и искренне рада, что тоже смогу работать с этим брендом в Эстонии“, — сказал Контавейт.