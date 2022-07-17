БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА | По уровню инфляция Эстония занимает первое место в Европе. Какие страны в еще более худшем положении?

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению насчет того, что является точной причиной роста инфляции, на этот счет существует несколько теорий. Большинство полагает, что инфляция началась из-за всемирных проблем в цепочках поставок, которые в значительной степени связаны с пандемией Covid-19. Кстати, среди причин называют и растущий потребительский спрос, обусловленный высокими зарплатами и ростом сбережений.

После того как в мае инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня (8,1%), в июне Европейский центробанк сообщил, что в июле повысит процентные ставки на 25 базовых пунктов (впервые за последние одиннадцать лет) и в сентябре не менее чем на 50 базовых пунктов. К этому времени инфляция в Эстонии уже превысила 20%, мы являемся страной с самым высоким уровнем инфляции в Европе.