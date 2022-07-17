Эксперт разъясняет: для кого окупится электромобиль?

Если бы каждый раз на заправку уходила сумма в 4 раза меньше, это бы уже заставило задуматься о приобретении электромобиля. Сумма экономии зависит же от того, как часто человек заправляет машину, и для этого следует проанализировать свой годовой пробег. Поскольку зарядка электромобиля значительно дешевле, чем расход топлива в случае бензинового или дизельного двигателя, электромобиль окупается прежде всего в случае большого годового пробега. Чем больше пробег, тем эффективнее электромобиль поможет сэкономить.

Я сравнил основные затраты на содержание автомобиля с двигателем внутреннего сгорания и электромобиля, взяв за основу одну из самых популярных марок автомобилей в Эстонии, которая выставляется на продажу с различными типами двигателя. Цена на бензин в настоящее время составляет 2,15 евро за литр, а в среднем автомобиль потребляет 7,2 литра топлива на 100 километров. Это означает, что поездка из Таллинна в Раквере, то есть поездка в 100 километров, обошлась бы в 15,48 евро. Если для примера брать дизельный двигатель той же марки, поездка обошлась бы на 1 евро дешевле. В данный момент электроэнергия стоит 0,25 евро за кВтч, и для того, чтобы проехать на электромобиле 100 км, потребуется всего лишь 15 кВтч. Следовательно, я бы добрался до Раквере на электромобиле всего за 3,75 евро, что делает разницу в цене между бензином и электричеством 4-кратной.

Говоря об электромобилях, следует начать разговор о стоимости самих автомобилей, потому что по сравнению с бензиновыми или дизельными автомобилями покупать электромобиль все еще довольно дорого. Средняя цена финансируемого Coop Liising транспортного средства составляет чуть менее 30 000 евро. Стоимость же нового электромобиля варьируется в пределах 40-60 000 евро. Несмотря на пособие на покупку от Центра инвестиций в окружающую среду, которое составляет до 5000 евро, возможность стать владельцем электромобиля обойдется еще пока значительно дороже, чем приобретение автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Следовательно, в качестве первого критерия необходимо обдумать, стоит ли покупать тот автомобиль, цена которого может составлять около 50 000 евро.

Возьмем за основу, что средний пробег в год составляет 20 000 километров, а автомобиль взят в лизинг на 5 лет. При нынешних ценах разница между стоимостью бензина и электричества в течение 5 лет составит около 12 000 евро. Если выбирать транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания стоимостью 38 000 евро, то в качестве альтернативы можно рассмотреть и электромобиль стоимостью 50 000 евро, так как общая сумма за 5 лет получится примерно одинаковой.

Как бонус, обслуживание электромобиля обходится обычно дешевле. Людям, живущим и работающим в Таллинне, также удастся значительно сэкономить средства за счет бесплатной парковки в центре города и время за счет езды по полосе общественного транспорта без угрызений совести.

Все чаще, помимо своих расходов и удобства, люди также думают о следе своего потребления. Электромобиль щадит природу, и их приобретение — это растущий тренд. По данным Департамента транспорта, в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 487 новых и 290 подержанных электромобилей. По сравнению с 2018 годом количество электромобилей увеличилось в 6 раз.

Еще несколько лет назад выбор моделей электромобилей был очень органичен. Тогда я и подумать не мог, что захочу присмотреться к электромобилям. Затем мне посчастливилось поездить на Nissan Leaf, на презентации Skoda Enyaq я с удовлетворением ходил вокруг машины, затем испытал радость от езды на Tesla, и после этого во мне начало что-то рушиться. Сегодня я езжу еще на дизельном автомобиле, потому что цена на новые электромобили все еще кажется мне слишком высокой. Я жаждал большего радиуса движения, хотя общественных зарядных станцией по всей Эстонии уже достаточно, их строится все больше, и в том числе около многоквартирных и частных домов, поэтому чувствовать тревогу из-за того, что аккумулятор может разрядиться, больше не стоит. Поскольку за год я проезжаю достаточно много километров, это лишь вопрос времени, когда я заменю свое транспортное средство на электромобиль.