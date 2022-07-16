Экономика
16.07.2022, 10:05

Клиент заказал бутылку водки стоимостью в пару сотен евро, но не получил ни товара, ни денег

 
Фотография имеет иллюстративный характер.
Фотография имеет иллюстративный характер.
ФОТО: Robin Roots | Ekspress Meedia

В начале апреля клиент заказал через интернет-магазин бутылку дорогого алкоголя стоимостью 210 евро. Когда несколько дней спустя его известили, что товар не будет доставлен, он попросил вернуть деньги. Напрасно прождав почти месяц, человек обратился в комиссию по потребительским спорам.

18 апреля 2022 года клиент компании Deluxewine заказал через интернет-магазин бутылку водки Vodka Imperial Collection Super Premium 70 cl. Стоит бутылка такого алкоголя 209.90 евро (плюс доставка 5 евро). В момент оформления заказа в интернет-магазине пометки о том, что заказанный товар получить невозможно, не было. Клиент, заплатив 214.90 евро, получил по эдектронной почте подтверждение, что заказ оформлен.

13 апреля клиент получил электронное письмо, извещавшее, что он не может получить товар. Поскольку предложенный на замену товар клиент не захотел, два дня спустя оп попросил вернуть деньги. 22 апреля клиент отправил повторное письмо с просьбой вернуть деньги, и на следующий день получил ответ, что деньги вернут.

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