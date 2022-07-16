Клиент заказал бутылку водки стоимостью в пару сотен евро, но не получил ни товара, ни денег

В начале апреля клиент заказал через интернет-магазин бутылку дорогого алкоголя стоимостью 210 евро. Когда несколько дней спустя его известили, что товар не будет доставлен, он попросил вернуть деньги. Напрасно прождав почти месяц, человек обратился в комиссию по потребительским спорам.