16.07.2022, 10:05
Клиент заказал бутылку водки стоимостью в пару сотен евро, но не получил ни товара, ни денег
ФОТО: | Ekspress Meedia
В начале апреля клиент заказал через интернет-магазин бутылку дорогого алкоголя стоимостью 210 евро. Когда несколько дней спустя его известили, что товар не будет доставлен, он попросил вернуть деньги. Напрасно прождав почти месяц, человек обратился в комиссию по потребительским спорам.
18 апреля 2022 года клиент компании Deluxewine заказал через интернет-магазин бутылку водки Vodka Imperial Collection Super Premium 70 cl. Стоит бутылка такого алкоголя 209.90 евро (плюс доставка 5 евро). В момент оформления заказа в интернет-магазине пометки о том, что заказанный товар получить невозможно, не было. Клиент, заплатив 214.90 евро, получил по эдектронной почте подтверждение, что заказ оформлен.