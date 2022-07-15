Умер 29-летний экс-футболист московского „Спартака“

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале написал, что у игрока оторвался тромб.

„Козлов пришел на массаж, ему стали разминать мышцы. Игроку сразу стало плохо, он упал и начал хрипеть. Попытались завести сердце, вроде получилось. Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб“, — написал Карпов.

Козлов является воспитанником красно-белых. Он провел за „Спартак“ 28 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

По сведениям телеграм-канала „ФНЛ с Ильевым“, футболисту неожиданно стало плохо во время массажа после тренировки „Зоркого“, с которым он готовился к сезону.

Свой первый матч в Лиге Чемпионов в Александр провел в возрасте 17 лет. Тогда он был в составе молодежной сборной. Ему пророчили большое будущее, назвав одним из лидирующих талантов поколения.

Козлов также играл за „Тюмень“, „Химки“, „Тосно“, „Факел“, ереванский „Арарат“, казахстанский „Окжетпес“ и крымский „Алустон-ЮБК“.