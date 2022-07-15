ФОТО | „Осень и зима не будут простыми“. Кая Каллас получила в Рийгикогу полномочия для формирования правительства

В начале своей речи Каллас подчеркнула, что хотя коалиция с Центристской партией закончена, она не хочет плохо отзываться о сотрудничестве, которое продлилось полтора года. „По большей части наше сотрудничество, в особенности в правительственном кабинете, было хорошим и продуктивным. Так сложилась жизнь, что мы начали управлять государством в очень сложное время. Иногда казалось, что хуже стать уже не может. Сейчас я уже не так оптимистична. В прошлый раз я перечисляла текущие кризисы: кризис в сфере здравоохранения; экономический кризис; кризис душевного здоровья; кризис ценностей; коррупционный кризис; кризис, связанный с международным имиджем, и кризис правды“, – отметила Каллас.

По словам Каллас, кризис правды не исчез. В сложные времена, к сожалению, именно политики зачастую серьезно искажают правду. „Разумеется, из лекций философии в университете я помню высказывание Платона о том, что правда – относительна. Но это не значит, что очевидная ложь может стать правдой только потому, что кто-то это для себя решил и постоянно повторяет. В открытом обществе не должно быть места для лжи, нацеленной на раскол общества. В прошлый раз, когда я просила предоставить мне мандат на формирование правительства, я говорила, и скажу это и сейчас – я хочу, чтобы в Эстонии людям было хорошо жить, думать, работать, воспитывать детей, наслаждаться нашей прекрасной природой. Я хочу видеть улыбки, а не нахмуренные брови и стиснутые кулаки. Я хочу видеть Эстонию, где есть раздолье новым идеям и интересным мнениям, Эстонию, которая движется в будущее и смотрит на него смело, открыто и рассудительно“, – подтвердила она.