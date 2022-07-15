Гражданам России и Беларуси запретят иметь оружие. Те, у кого разрешение имеется, его лишатся

Будущий министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил в пятницу ERR, что лицензии на оружие должны быть отозваны не только у граждан России и Беларуси, но также могут быть пересмотрены у всех тех, кто выразил враждебность по отношению к Эстонии или Украине.

„Я думаю, что речь идет не только о гражданах иностранного государства, которые, возможно, не являются гражданами самой дружественной Эстонии страны, но полиция должна проверять и всех остальных“, — сказал Ляэнеметс. „Потому что обязательно есть люди с эстонским гражданством, которые могут быть неэстонцами, недружественными по отношению к Украине и, возможно, иметь мнения и мысли, которые несовместимы с сегодняшней ситуацией в области безопасности. Это означает, что с ними тоже нужно бороться“, — считает он.

На вопрос о сроках Ляэнеметс ответил, что, поскольку запрет на выдачу разрешений на оружие требует изменений в законах, на реализацию решения уйдет несколько месяцев.

„В ближайшие месяцы это просто невозможно. Изменение самого закона также займет несколько месяцев, заседания Рийгикогу возобновятся в сентябре, а затем осенью начнется их рассмотрение в Рийгикогу. Вероятно, это решение будет принято в конце года“, - сказал он.