ФОТО и ВИДЕО | 120-минутная драма в Пярну. Как репортер RusDelfi отправился на матч „Пайде — Динамо“ с грузинскими болельщиками

В сообществе Georgian House in Estonia собрались состоят разные люди, с разной судьбой, но всех объединяет любовь к родине.

Матч состоялся в четверг вечером и не все представители сообщества смогли поехать на игру. Из Таллинна в компании 10 человек мы отправились на микроавтобусе в Пярну, где нас ждало еще несколько болельщиков „Динамо“.

В небольшом автобусе собрались люди разных поколений и профессий: студенты, владельцы разного бизнеса, сотрудники университета, школьный учитель, футбольный тренер и один игрок молодежной команды „Флоры“.

По дороге в Пярну молодые ребята говорили о футболе и делились своими историями. Мужчины более старшего поколения рассказывали об истории тбилисского „Динамо“ и о том, каких успехов команда добивалась, какие звезды там играли.

У входа на стадион перед игрой выступал небольшой оркестр.

На пляжном стадионе в Пярну был самый настоящий аншлаг: болельщики из Грузии, из Пайде и не только. Впереди болельщиков ждало 120-минутное шоу — основное время, дополнительное и серия пенальти.

Грузинские болельщики эмоционально реагировали на каждый момент у ворот „Пайде“. Несмотря на то, что их было немного, создавалось впечатление огромной толпы болельщиков. После голов в ворота эстонской команды гостевой сектор просто „взрывался“ от эмоций. Серия послематчевых пенальти вообще превратился в вулкан эмоций со стороны всех болельщиков.

„Пайде“ победили в полной драматизма и эмоций игре, все решилось в серии послематчевых пенальти (6:5). Во втором отборочном раунде Лиги конференции „Пайде“ ждет не менее эмоциональная команда представителей Армении „Арарат“ (21.07 в гостях и 28.07 дома).

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