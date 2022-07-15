В Мустамяэ начинает курсировать бесплатный беспилотный автобус

Рассчитанный на восемь мест беспилотный автобус будет курсировать со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов с интервалом примерно в 25 минут. Длина маршрута составит 1,8 км. По понедельникам беспилотный автобус ходить не будет. Помимо жилых домов, в непосредственной близости от маршрута расположены автобусная и троллейбусная остановка „Таммсааре теэ“ на улице Мустамяэ теэ, Дневной центр Мустамяэ, бывшее здание управы района Мустамяэ и магазин Maxima (Таммсааре теэ, 133).

Маршрут начинается неподалеку от остановки „Таммсааре теэ“ на улице Мустамяэ теэ и будет пролегать возле зданий Мустамяэ теэ, 102, Таммсааре теэ, 123 и 125, частично вдоль пешеходно-велосипедной дорожки в направлении Дневного центра Мустамяэ, затем вдоль зданий Эхитаяте теэ, 86 и 88, а также Таммсааре теэ, 141 и 137 обратно к начальной остановке возле Мустамяэ теэ.

„Я очень рад, что проект беспилотного автобуса дошел и до района Мустамяэ. Будем надеяться, что испытания пройдут настолько хорошо, что в ближайшем будущем мы сможем пользоваться таким видом транспорта в течение длительного времени, - сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. – Компактность Мустамяэ позволит нам охватить множество привычных маршрутов большого числа горожан даже на столь коротком пути“.

По словам Лаатса, проект беспилотного автобуса отлично согласуется с юбилеем района.

„Развитие района Мустамяэ тесно связано с университетом и научным городком, что делает инновационные испытания здесь особенно уместными“, - сказал Лаатс.