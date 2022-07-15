15.07.2022, 13:46
Около 5000 военных беженцев продолжают искать работу: смотрите, какие вакансии они предпочитают(3)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Многие украинцы с высшим образованием зарегистрировались в Эстонии в качестве безработных. Поиски работы нередко затрудняет языковой барьер, и люди зачастую соглашаются на временную работу, надеясь вернуться на родину.
В марте Касса по безработице в спешном порядке запустила сайт для временных предложений о работе OnlineExpo, на котором представила предложения о работе, подходящие для украинских военных беженцев. К настоящему времени большинство вакансий продублированы и параллельно размещены как на сайте Кассы по безработице, так и на сайте OnlineExpo. Работодатель, размещая предложение о работе, может отметить, что эта работа подходит для украинцев, приехавших в Эстонию из-за войны.