Около 5000 военных беженцев продолжают искать работу: смотрите, какие вакансии они предпочитают

В марте Касса по безработице в спешном порядке запустила сайт для временных предложений о работе OnlineExpo, на котором представила предложения о работе, подходящие для украинских военных беженцев. К настоящему времени большинство вакансий продублированы и параллельно размещены как на сайте Кассы по безработице, так и на сайте OnlineExpo. Работодатель, размещая предложение о работе, может отметить, что эта работа подходит для украинцев, приехавших в Эстонию из-за войны.