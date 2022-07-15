Энели Ефимова за успехи на юниорском чемпионате Европы получит 8000 евро

Ефимова получит 8000 евро, а ее тренер Хенри Хейн 4000 евро.

На завершившемся в конце прошлой недели в Румынии юниорском чемпионате Европы эстонская пловчиха завоевала золото на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.