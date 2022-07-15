15.07.2022, 10:26
Энели Ефимова за успехи на юниорском чемпионате Европы получит 8000 евро
ФОТО: | Ekspress Meedia
Завоевавшая три золотые медали на юниорском чемпионате Европы по плаванию уроженка Силламяэ Энели Ефимова получит денежную премию от Эстонского олимпийского комитета, сообщает rus.err.
Ефимова получит 8000 евро, а ее тренер Хенри Хейн 4000 евро.
На завершившемся в конце прошлой недели в Румынии юниорском чемпионате Европы эстонская пловчиха завоевала золото на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом.
При премировании учтены только два последних результата, поскольку заплыв на 50 метров брассом не является олимпийской дистанцией.