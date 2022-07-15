Большие скорости на ралли: люди не понимают, как подвергают свою жизнь опасности

Тийт Успенски, работающий на разных мероприятиях уже 20 лет, отметил, что сейчас крупные мероприятия и фестивали проходят уже не так бурно, как в 1990-е годы, однако главной проблемой по-прежнему остается коварное одурманивающее вещество – алкоголь. „Здесь два варианта: он делает людей глупыми или смелыми“. И оба они плохи, ведь, например, на проходящем сейчас Rally Estonia и глупое поведение, и лихачество могут закончиться весьма трагически.

Большую роль играют охранники

Обычно безопасность людей и порядок на мероприятиях обеспечивает охранная фирма. Если возникают ссоры и люди ведут себя агрессивно, их призывают к порядку. Менеджер по продаже услуги физической охраны G4S Кристийна Ээльмаа в охранном бизнесе уже 19 лет: сначала она работала охранником, потом – руководителем. Например, Ээльмаа была связана с Праздником песни и танца, Вильяндиским фестивалем фольклорной музыки, ралли и многими международными соревнованиями, как, например, Tallinn International Horse Show. Среди прочего, ее задача как начальника охраны – разработать план охраны и обеспечить наличие охранников, чтобы люди на соревновании были защищены. „Самые опасные мероприятия – ралли, на них в приоритете защита жизни и здоровья людей. Сейчас проходит Rally Estonia, на котором зрители хотят найти лучшие – и самые опасные – места, чтобы следить за ралли. Зачастую люди не осознают масштаб опасности, и тогда вмешиваются охранники, которые делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность зрителей и участников“, – объяснила Ээльмаа и попросила зрителей с пониманием относиться к охранникам.

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