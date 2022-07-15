Клиники в Европе лечат долгий ковид, „фильтруя“ пациентам кровь. Работает ли этот метод?

Эксперты-медики уверяют, что клинических испытаний этой терапии не проводилось и эффективность лечения долгого ковида таким способом никем не доказана. Однако в клиники продолжают обращаться тысячи медицинских туристов, надеющихся на чудесное выздоровление.

Терапия, надо сказать, весьма недешевая. Некоторые отчаявшиеся пациенты уже потратили на лечение лечение все свои сбережения - притом что состояние их заметно не улучшилось.

О том, кто эти люди и каким именно способом именно их пытались вылечить от посткоронавирусного синдрома (ПКС - так долгий ковид называется официально), рассказывает в своей статье редактор отдела расследований Британского медицинского журнала (BJM) Мадлен Дэвис.

Она напоминает, что эффективной терапии ПКС до сих пор не обнаружено, да и сам этот синдром изучен очень слабо. Известно лишь, что у некоторой части пациентов, вроде бы выздоровевших от ковида, несколько симптомов инфекции переходят в хроническую фазу и проходят по меньшей мере 12 недель.

Где ваши доказательства?

Сама по себе предлагаемая клиниками методика не нова и в профессиональной среде известна как „аферез“. В ходе этой процедуры у пациента берут его собственную кровь, при помощи специальной аппаратуры разделяют ее на составляющие - а вот обратно смешивают уже выборочно, как бы отфильтровав в процессе часть содержимого.

Как отмечает автор статьи, обычно аферез назначают лишь людям с неизлечимыми нарушениями жирового обмена - и то в качестве крайней меры. Дэвис предупреждает: эффективность этой операции в лечении долгого ковида научно не доказана, а вот риски любого хирургического вмешательства в организм очевидны.

„Аферез может сопровождаться кровотечением, образованием в крови сгустков, при этом в организм можно занести инфекцию, а используемые в процессе вещества могут спровоцировать острую реакцию“, - пишет автор.