Умерла первая жена президента США Дональда Трампа Ивана Трамп

„Она была прекрасной, красивой, удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь“, — написал Трамп в своем блоге в социальной сети Truth Social.

Ивана Трамп родилась в Чехии и вышла замуж за бывшего президента в 1977 году. Они развелись 15 лет спустя, в 1992 году.