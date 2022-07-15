За рубежом
15.07.2022, 08:53

Умерла первая жена президента США Дональда Трампа Ивана Трамп

 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
ФОТО: MANDEL NGAN | AFP

Первая жена Дональда Трампа и мать его троих детей Ивана Трамп скончалась в возрасте 73 лет, сообщает BBC.

„Она была прекрасной, красивой, удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь“, — написал Трамп в своем блоге в социальной сети Truth Social.

Ивана Трамп родилась в Чехии и вышла замуж за бывшего президента в 1977 году. Они развелись 15 лет спустя, в 1992 году.

У пары трое общих детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.

После их разрыва Ивана Трамп занялась бизнесом, запустив собственную линию косметики, одежды и украшений.

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