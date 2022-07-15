15.07.2022, 08:53
Умерла первая жена президента США Дональда Трампа Ивана Трамп
ФОТО: | AFP
Первая жена Дональда Трампа и мать его троих детей Ивана Трамп скончалась в возрасте 73 лет, сообщает BBC.
„Она была прекрасной, красивой, удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь“, — написал Трамп в своем блоге в социальной сети Truth Social.
Ивана Трамп родилась в Чехии и вышла замуж за бывшего президента в 1977 году. Они развелись 15 лет спустя, в 1992 году.
У пары трое общих детей — Дональд-младший, Иванка и Эрик Трамп.
После их разрыва Ивана Трамп занялась бизнесом, запустив собственную линию косметики, одежды и украшений.