Владимир Зеленский: „Россия должна быть официально признана государством-террористом“
„Винница. Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист“.
Утром 14 июля центр города Винница, расположенного в сотнях километров от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу. По данным украинских властей, удар был нанесен крылатыми ракетами „Калибр“ с российской подлодки в акватории Черного моря. В результате, по последним данным, погибли как минимум 23 человека, более 100 обратились за медицинской помощью. 71 человек госпитализирован, многие из них — в тяжелом состоянии. 29 человек числятся пропавшими без вести. Повреждены десятки зданий, - пишет Meduza.
Минобороны РФ официально не комментировало обстрел Винницы. По утверждению главреда RT Маргариты Симоньян, ей заявили в ведомстве, что целью атаки был местный Дом офицеров, где находился „временный пункт размещения нациков“. Старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов сказал, что Россия наносит удары только по военным объектам, а в Доме офицеров „как раз готовились вооруженные силы Украины“.