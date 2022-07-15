Владимир Зеленский: „Россия должна быть официально признана государством-террористом“

Утром 14 июля центр города Винница, расположенного в сотнях километров от линии фронта, подвергся ракетному обстрелу. По данным украинских властей, удар был нанесен крылатыми ракетами „Калибр“ с российской подлодки в акватории Черного моря. В результате, по последним данным, погибли как минимум 23 человека, более 100 обратились за медицинской помощью. 71 человек госпитализирован, многие из них — в тяжелом состоянии. 29 человек числятся пропавшими без вести. Повреждены десятки зданий, - пишет Meduza.