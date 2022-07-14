14.07.2022, 21:03
ВИДЕО | Смотрите, как проходят спасательные работы в Виннице
ФОТО: | Facebook
Число жертв российского ракетного удара по Виннице возросло до 23 погибших, из них – трое детей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Государственная служба Украины по ЧС опубликовала на своем Facebook видео спасательных работ.
По информации на этот час, госпитализировали 66 человек, в том числе троих детей. Пятеро госпитализированных – в критическом состоянии. Продолжается поиск 39 человек, связь с которыми отсутствует.