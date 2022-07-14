Первые обязанности новоиспеченных министров от Isamaa известны: Ярван реформирует рынок электроэнергии, Данилсон-Ярг обещает проследить за выполнением коалиционного соглашения

Кристьян Ярван, претендующий на должность министра предпринимательства и информационных технологий, сказал, что выбор для него стал ясен на партийном саммите несколько дней назад. Когда именно, потенциальный будущий министр говорить не стал. Впрочем, мы можем говорить о неделе, — резко ответил он.

Ярван отметил, что первая серьезная задача на новой должности уже понятна: предстоит заниматься темой электроэнергии. „Согласно коалиционному соглашению, моей главной задачей будет обеспечение успешного проведения реформы рынка электроэнергии“, - сказал Ярван.

Леа Данилсон-Ярг, выдвинутая на пост министра юстиции, сказала Delf, что у нее мало времени на раздумья, и решение было принято менее чем за 12 часов. Вчера она ответила Isamaa „да“.

Данилсон-Ярг заявила, что первой серьезной задачей на ее посту будет поддержка реализации коалиционного соглашения.

„Самая большая проблема, безусловно, заключается в том, что заключенное коалиционное соглашение требует также много изменений в законодательстве. Это очень амбициозный план для реализации в столь короткие сроки, поэтому необходима поддержка Министерства юстиции. Я постараюсь с этим помочь“, — сказала он в интервью Delfi.

„Скамья длинная“, но министров все же пришлось искать на стороне

Как и лидер партии, Рийна Солман, претендующая на пост министра государственного управления, вопреки намеку Каb Каллас, будто у Isamaa проблемы с заполнением министерских должностей подчеркивала, что скамья партии Isamaa длинная. Хотя два кандидата в министры от Isamaa - Данилсон-Ярг и Ярван - в настоящее время не принадлежат к партии, оба подтвердили, что заявление о вступлении в члены Isamaa уже отправлено.

Другие кандидаты на министерские посты от Isamaa - Урмас Рейнсалу (министр иностранных дел) и Тынис Лукас (министр образования и науки).