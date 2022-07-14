14.07.2022, 20:16
Эстонский дипломат в Украине: Россия усиливает атаки на мирное население
ФОТО: | Ekspress Meedia
Россия усиливает атаки на мирное население - заявил посол ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас.
Посол ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас заявил, что сегодняшний ракетный обстрел в Виннице свидетельствует об усилении Россией нападений на гражданское население Украины.
„Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому поводу“, - написал Маасикас в „Твиттере“.
По последним данным, в результате ракетного удара по Виннице погибли 20 человек, в том числе трое детей.