В Вызуском воинском захоронении были найдены останки семи человек

Волостной старшина Хальяла Анти Пуусепп сказал, что непосредственная близость здания школы и спортивного зала не является подходящим местом для последнего пристанища погибших. „Это также было причиной того, что муниципалитет Хальяла обратился в конце мая в Министерство обороны. Наша цель, конечно, не в том, чтобы вести войну с мертвыми, а в том, чтобы достойное место захоронения не находилось в самом центре поселка“, - пояснил мэр. Он добавил, что благодарит всех заинтересованных лиц за профессиональное сотрудничество.

„Информация о похороненных в Вызу людях была получена из газет того времени. Cогласно различным сообщениям, 19 октября 1947 года здесь были захоронены тела местных коммунистов, моряков, выброшенных на берег, и солдат Красной Армии“, - рассказал директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. „В отличие от многих других воинских захоронений, на этот раз информация оказалась верной, поскольку в могиле были действительно найдены останки семи человек“, - добавил он.

Волость Хальяла обратился в действующую при Министерстве обороны Комиссию по защите воинских захоронений с предложением перезахоронить тела из могилы в подходящем месте, а также переместить памятник. Комиссия по военным захоронениям сочла перезахоронение целесообразным, и на основании распоряжения министра обороны Эстонский военный музей приступил к организации работ.

После Второй мировой войны центральное правительство распорядилось сосредоточить индивидуальные могилы погибших во время войны в „братские могилы“ в центрах населенных пунктов, чтобы создать „святыни“, обладающие святостью места захоронения. Таким образом, советская власть использовала мертвых в целях идеологического воспитания и трансформации исторического сознания людей.

В 2007 году Рийгикогу принял Закон об охране воинских захоронений. Он разрешает перезахоронение погибших во время войны и похороненных в неположенном месте на кладбище, с переносом надгробного памятника.