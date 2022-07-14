ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (141-Й ДЕНЬ)| Ракетный удар по Виннице. Более 90 раненых, 23 погибших, среди них трое детей

ISW: российские регионы набирают добровольцев для участия в войне

Кремль, вероятно, приказал российским регионам сформировать добровольческие батальоны для участия в войне, вместо того чтобы объявить частичную или полную мобилизацию в России, пишут эксперты американского Института изучения войны в очередной сводке.



Российский военный корреспондент и блогер Максим Фомин заявил, что в России началась „добровольная мобилизация“, в ходе которой каждый регион должен сформировать как минимум один добровольческий батальон. Термин „добровольная“, вероятно, подразумевает, что Кремль приказал 85 субъектам федерации, включая оккупированные Севастополь и Крым, набрать и финансово стимулировать добровольцев для формирования новых батальонов, вместо того чтобы провести всеобщую мобилизацию и призвать резервистов.

CNN: следующая фаза войны может определить ее исход

Война в Украине подошла к очередному перекрестку, и бойцы с обеих сторон готовятся к третьему акту боевых действий, который может переломить баланс конфликта, пишут в аналитической статье журналисты телекомпании CNN.

Госдепартамент в курсе сообщений о задержании американца в Херсоне

Госдепартамент США заявил, что ему известно о неподтвержденных сообщениях, согласно которым на оккупированной Россией территории Украины был задержан американский гражданин руандийского происхождения.



Ранее газета Guardian сообщила, что 35-летний Суэди Мурекези был в июне задержан в Херсоне и сейчас находится под стражей на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Российская армия нанесла ракетный удар по Виннице. Три ракеты попади в офисные здание и повредили ближайшие жилые дома. Погибли трое детей. Ранены десятки человек. Владимир Зеленский - о ракетных обстрелах Винницы. Там уже погибли не менее 22 человек, в том числе, трое детей. Около 90 человек ранены.

Минобороны России не стало комментировать удар по Виннице

Официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков в своем ежедневном брифинге ничего не сказал о ракетных ударах по Виннице, в результате которых, по последним данным, погибли 20 человек.

Официальный представитель России впервые прокомментировал удар по городу Винница, в результате которого 22 человека погибли, в том числе трое детей. Еще 39 человек считаются пропавшими без вести. Выступая на форуме в Объединенных Нациях, старший советник постоянного представительства России при ООН Евгений Варганов ответил на слова представителя Украины об ударе по Виннице. „Россия наносит удары только по военным объектам на Украине. Удар по Виннице был нанесен по Дому офицеров, где как раз готовились вооруженные силы Украины“, – заявил дипломат. Судя по кадрам с места событий и заявлениям украинских чиновников, в центре Винницы взорвались три ракеты: одна из них попала в Дом офицеров, от второй пострадало расположенное рядом офисное здание, а еще одна разорвалась на площади. При этом здание Дома офицеров в Виннице используется как концертный зал и культурный центр – на украинских сайтах по-прежнему рекламируются билеты на запланированные там мероприятия.

Россия усиливает атаки на мирное население - посол ЕС в Украине

Посол ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас заявил, что сегодняшний ракетный обстрел в Виннице свидетельствует об усилении Россией нападений на гражданское население Украины.



„Все эти преступления будут тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. ЕС тесно сотрудничает с украинскими властями по этому поводу“, - написал Маасикас в „Твиттере“.

Российские военные обстреляли депо метрополитена в Харькове - администрация

Российские военные в ночь на четверг обстреляли депо харьковского метрополитена, сообщил руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов, опубликовавший в телеграмме фотографии последствий удара.

Латвия запретила поставки российского газа с 2023 года Сейм Латвии окончательно утвердил поправки к закону „Об энергетике“, которые предусматривают запрет поставок природного газа из России с 1 января 2023 года. Ранее отказ от российского газа одобрило правительство Латвии. Такая мера стала ответом на российское вторжение в Украину. 14 июля латвийское правительство также поддержало снос 69 памятников, памятных объектов и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы. 23 июня в Латвии вступил в силу закон „О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики“. Этот закон предполагает снос памятников, в том числе советский памятник освободителям Риги, расположенный в столице Латвии.

Российские военные продолжают обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты на территории Украины.



На Славянском направлении российские войска наступали в районе населенного пункта Курулька, но отошли.



На Донецком направлении украинские силы также остановили наступление российских военных в районах Верхнекаменского и Каменки.

Human Rights Watch: российские военные похищают украинцев

Международная правозащитная организация Human Rights Watch нашла свидетельства того, что российские военные на оккупированных территориях задерживают украинцев и переправляют их в центры содержания. Украинцы неоднократно рассказывали корреспондентам Би-би-си о процессе „фильтрации“, которую Россия проводит на оккупированных территориях. Прошедшие через этот процесс говорят об избиениях и содержании их в специальных российских центрах. Сотрудники Human Rights Watch задокументировали задержание и исчезновение девятерых мужчин, живших в городах Киевской области во время их оккупации Россией в начале войны. Эти люди, предположительно, были отправлены в центры содержания на территории РФ в Брянской и Курской областях после того, как российские военные покинули оккупированные города. В организации подчеркивают, что речь, по словам близких и родственников исчезнувших, идет именно о задержанных мирных жителях. В соответствии с Женевской конвенцией, они считаются не военнопленными, а людьми, подлежащими защите. Таким образом их похищение, насильственное удержание и незаконное перемещение могут составлять военные преступления, пишут в Human Rights Watch. „Российские власти должны немедленно освободить и вернуть всех украинских мирных граждан, которые содержатся в России и обеспечить официальную регистрацию всех задержанных украинцев – мирных жителей и комбатантов – в Международном комитете красного креста“, – говорит заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина.

СМИ: телефон жителя Бучи, изъятый россиянами при оккупации, нашелся в Пскове СМИ со ссылкой на расследование „Важных историй“ (издание признано в России нежелательной организацией и организацией, выполняющей функции „иностранного агента“) сообщают о жителе пережившей российскую оккупацию Бучи, который внезапно узнал, что его iPhone XR, изъятый российскими военными, находится в Пскове.

В Виннице после российского обстрела задержали десятки людей. Среди них ищут наводчика Об этом рассказал глава МВД Денис Монастырский, которого цитирует „24 канал“. „После этого [проверки задержанных] можно будет что-то говорить. Таких данных, что есть конкретные наводчики, нет. Мы говорим о том виде ракет… Это не тот вид артиллерии, который наводится „в глаза“, а наводится по координатам“.